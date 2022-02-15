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Специалисты РЭБ выполнили задачи по постановке радиопомех на учениях ЗВО

Армия
Специалисты РЭБ выполнили задачи по постановке радиопомех на учениях ЗВО
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Петербург, 15 февраля. Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа (ЗВО) провели комплексную тренировку по защите колонн военной техники.

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев сообщил, что военнослужащие отработали действия по защите военной техники, возвращающейся после серии учений, от радиоуправляемых фугасов. В ходе тренировки специалисты РЭБ также осуществили блокировку сигналов связи с помощью станции помех «Лесочек».

«Расчеты РЭБ выполнили нормативы по развертыванию современных станций и комплексов для совершения маршей и отработки задач по постановке радиопомех дронам условного противника», — рассказал Журавлев.

Ранее сообщалось, что подразделения Южного военного округа приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации после плановых учений в Крыму. Погрузку техники на эшелоны и ее отправку сняли на видео, передает телеканал «360».

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РЭБ учения зво
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