Специалисты РЭБ выполнили задачи по постановке радиопомех на учениях ЗВО

Петербург, 15 февраля. Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа (ЗВО) провели комплексную тренировку по защите колонн военной техники.

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев сообщил, что военнослужащие отработали действия по защите военной техники, возвращающейся после серии учений, от радиоуправляемых фугасов. В ходе тренировки специалисты РЭБ также осуществили блокировку сигналов связи с помощью станции помех «Лесочек».

«Расчеты РЭБ выполнили нормативы по развертыванию современных станций и комплексов для совершения маршей и отработки задач по постановке радиопомех дронам условного противника», — рассказал Журавлев.

Ранее сообщалось, что подразделения Южного военного округа приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации после плановых учений в Крыму. Погрузку техники на эшелоны и ее отправку сняли на видео, передает телеканал «360».