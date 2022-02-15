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Предприниматели Турции жалуются на убытки после резкого снижения НДС

Весь мир
Предприниматели Турции жалуются на убытки после резкого снижения НДС
Global Look Press  /  Tunahan Turhan/Keystone Press Agency

Анкара, 15 февраля. Предприниматели и владельцы бакалей в Турции оказались в сложном положении после того, как правительство приняло решение сократить НДС с 8% до 1% на фоне экономического кризиса в стране. 

Торговцы предупредили, что цены на продукты могут быть снижены только в течение трех месяцев после падения НДС с 8% до 1%. Мнение торговцев передает издание Duvar.

«Вплоть до сегодняшнего дня мы закупали все наши товары, заплатив восьмипроцентный НДС. Теперь государство говорит нам, что мы должны снизить этот НДС до 1%. Но кто покроет мою разницу и убытки? Разве мы рабы государства?» — возмутился один из предпринимателей.

«Рынки обязаны продавать свои товары по той цене, по которой они их закупили заранее. Мы можем ставить новые цены только после того, как товар будет продан. В противном случае, кто заплатит за наши потери?» — посетовал представитель колбасной компании, пришедший на рынок продавать товары.

Еще один торговец также негативно отреагировал на решение правительства резко сократить налог на добавленную стоимость.

«Я закупил товары на сумму 500 000 лир с восьмипроцентным НДС, и у меня их много на складе. Они говорят мне, что я понесу убытки в размере 35 000 лир. Это неприемлемо. Отдайте нам нашу разницу, и тогда мы снизим цены!» — возмутился он.

«Я буду снижать цены только на товары, которые я купил с однопроцентным НДС. Пусть они попробуют наказать нас. Государство превратило нас в козлов отпущения и настраивает людей друг против друга», — указал еще один предприниматель.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о снижении налога на добавленную стоимость с 8% до 1%. Нововведение распространяется на основные продукты питания, включая муку, рис, макаронные изделия, мясо, рыбу, чай, кофе, воду, молоко и молочные продукты, сыр, яйца, масла, сахар, фрукты, овощи, орехи и бобовые.

В преддверии визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) турецкий лидер предупредил, что предприниматели, которые не будет следовать новым правилам, «заплатят высокую цену». Известно, что уже с 14 февраля на рынках Турции проходят инспекции, которые отслеживают изменение цен вследствие сокращения НДС.

Правительство республики было вынуждено пойти на такой шаг в связи с ростом стоимости продуктов и снижением покупательной способности граждан. 3 февраля Институт статистики Турции (TÜİK) сообщил, что годовой уровень инфляции в январе составил 48,69% — это самый высокий показатель за два десятилетия. При этом независимая группа экономистов ENAG подсчитала, что за 12 месяцев рост потребительских цен составил 114,87%. Инфляция особенно остро ощущается в стоимости на жилье, продукты питания и коммунальные услуги.

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