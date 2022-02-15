Геннадий Онищенко отреагировал на решение Госдумы признать независимость ДНР и ЛНР

Заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко, который много сделал для признания в РФ дипломов донбасских студентов, приветствовал решение Госдумы направить президенту обращение о признании независимости ДНР и ЛНР. Во вторник нижняя палата российского парламента рассмотрела два документа о порядке признания Донецкой и Луганской народных республик. Большинством голосов было принято постановление об обращении Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР.

Документ незамедлительно направят главе государства, заявил по итогам пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что Киев не соблюдает Минские соглашения, поэтому российские граждане в Донбассе нуждаются в помощи и защите. Признание ДНР и ЛНР станет гарантией безопасности проживающих там людей, в том числе граждан РФ, и их защиты от внешних угроз, добавил Володин.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Геннадий Онищенко высоко оценил это решение и отметил, что необходимость в нем жители ДНР и ЛНР ощущают уже давно.

«Считаю, что имею полное право высказать свою точку зрения. Для меня вопрос признания ДНР и ЛНР давно уже не стоит — с тех пор, как я стал заниматься проблемами этого региона. Считаю, что такая необходимость назрела уже давно. За три последних года мы де-факто завершили процесс признания в российском правовом поле дипломов о среднем специальном и высшем образовании, выданных студентам ДНР и ЛНР. На очереди — завершение легализации выданных донбасским выпускникам аттестатов о среднем образовании», — подчеркнул Онищенко.

Заместитель президента РАО рассказал, что для этого сделано очень многое. В школах республик Донбасса обучение ведется по российским образовательным стандартам, и выпускники получают возможность сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) практически параллельно со сверстниками из РФ.

«Уверен, что признание ДНР и ЛНР — это очень своевременный и важный шаг, который очень поможет молодому поколению республик Донбасса. Это решение устранит целый ряд препятствий на их жизненном пути», — подчеркнул собеседник ФАН.

По словам Геннадия Онищенко, решение о признании ДНР и ЛНР особенно актуально на фоне деструктивной по отношению к народу Донбасса политики, которую ведет Киев.

«Признание ДНР и ЛНР — это очень правильное, хотя, на мой взгляд, и запоздалое решение, что бы там ни кричали все те на Западе, кто сегодня фактически эксплуатирует истерзанную Украину», — отметил Онищенко.

Во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, если Москва признает независимость ДНР и ЛНР, Киев будет считать это «де-факто и де-юре выходом из Минских соглашений». В последние недели напряженность вокруг Украины возросла в связи с сосредоточением Киевом значительной военной группировки в Донбассе и провокационными заявлениями представителей Запада о якобы готовящемся «вторжении» РФ на украинскую территорию.