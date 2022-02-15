В январе 2022 года в России снизились цены на некоторые товары и продукты

Москва, 15 февраля. Аналитики Росстата зафиксировали тенденцию к снижению цен на ряд промышленных и продовольственных товаров в январе 2022 года.

По данным Росстата, в январе на 0,3–1,1% подешевели перчатки из натуральной кожи, флеш-карты USB, дрели, блендеры, миксеры, отдельные виды обуви, одежды, меховых и трикотажных изделий для детей и взрослых. Аналогичная тенденция коснулась и некоторых продовольственных товаров, сообщает СОВА.

Так, на 1,4% подешевело куриное мясо, на 0,8 % — пшено, на 0,5% — шоколадные конфеты, на 0,6% — какао, на 0,2% — свинина и на 0,1% — черный чай.

Ранее ФАН сообщал о возмущении жителей Калининграда заметным ростом цен в январе-феврале 2022 года на помидоры и огурцы. Подобные претензии калининградцы массово высказывают в социальных сетях. Некоторые жалуются на то, что на тысячу рублей уже трудно купить в магазине нормальную еду.