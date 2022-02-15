Полиция Бразилии идет в рейды по фавелам, а модные наркоторговцы Боливии осваивают TikTok

Данный текст не является пропагандой наркотических средств и носит исключительно информационный характер. Все описания специфики действия и нелегального обращения наркотических веществ, а также методов наркоторговцев и бандитов, приводятся для того, чтобы дать читателю наиболее полное представление о криминальной ситуации в Латинской Америке.

Аргентинские медэксперты идентифицировали «присадку» к кокаину, из-за которой на прошлой неделе погибло 24 человека. В ходе расследования выяснилось, что порошок помогали сбывать местные силовики. В Бразилия полиция провела рейд по фавелам в поисках одного из главарей картеля «Красная команда».

В Боливии торговля кокаином перемещается в TikTok. В Колумбии очередного генерала арестовали за тесные связи с местными наркосиндикатами. Власти страны обвинили радикалов «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) в подготовке серии терактов, которые должны были сорвать предстоящие президентские выборы.

В Мексике разгорается война за контроль над штатами Мичоакан и Колима. Из-за высокого уровня насилия закрываются даже отделения полиции. Власти Парагвая выяснили, кого на самом деле хотели убить 30 января во время массового расстрела на стадионе в Сан-Бернардино.

Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о войне против всех в самом криминогенном регионе мира.

Федеральное агентство новостей /

Аргентина

Власти Аргентины идентифицировали вещество, которым разбавили кокаин, унесший на прошлой неделе жизни 24 человек. Им оказался карфентанил. Это чрезвычайно мощный опиат, действие которого в тысячи раз сильнее, чем у героина или фентанила.

Опиат было тяжело обнаружить из-за низкой концентрации. У властей есть несколько версий того, как он мог попасть в страну. Легального канала для его ввоза в Аргентину не существует, заверяют судебные медики и юристы.

Федеральное агентство новостей /

В ходе предварительного расследования власти выяснили, что к распространению наркотиков в пригородах Буэнос-Айреса причастны местные полицейские. Двое из них были арестованы в рамках расследования дела о «фальсифицированном» кокаине.

Парагвай назван главным источником наркотиков в Аргентине в отчете специальной прокуратуры по борьбе с наркотиками (PROCUNAR). Маршруты наркотрафика проходят через провинции Формоса и Миссионес, затем наркотики поступают в Буэнос-Айрес и его пригороды. В организации поставок участвуют бразильские наркосиндикаты «Первая столичная команда» и «Красная команда».

Федеральное агентство новостей /

Аргентинские наркобанды пока что не вышли на международный рынок — страна остается достаточно изолированным регионом наркопотребления. При этом в последнее время участились контакты между местными наркосемьями и бразильским криминалитетом. Эксперты уверены: через некоторое время в Аргентине появятся свои наркокартели с международными связями.

7 февраля полиция арестовала в городе Монтерико владельца крупнейших ферм по выращиванию конопли в провинциях Жужуй и Сальта. Хуан Андрес Берруэсе по кличке «Морж» старался казаться рядовым фермером, выращивающим табак — но полиция конфисковала более 10 тысяч пророщенных кустов марихуаны.

12 февраля в результате уличной перестрелки в городе Росарио были убиты два человека, в том числе бывший полицейский. Власти подозревают, что это результат передела наркорынка между местными бандами.

Бразилия

9 февраля полиция сожгла 1300 кг наркотиков в городе Фос-де-Игуасу. Весь этот объем был конфискован в районе тройной границы между Бразилией, Парагваем и Аргентиной.

9 февраля в Кастаньяле полиция произвела аресты счетов подставных компаний, которые принадлежали к финансовому «отделу» «Красной команды». Были заблокированы депозиты на сумму около 14,5 миллионов долларов.

10 февраля полиция конфисковала 3,1 тонны марихуаны в Понта-Поран. Наркотики были обнаружены в грузовике, который направлялся в город Кампу-Гранде.

11 февраля полицейский спецназ Рио-де-Жанейро устроил рейд в фавелу Вила-Крузейро. Главной целью был арест наркоторговца Чико Бенту, главаря местного отделения картеля «Красная команда» (Comando Vermelho).

В ходе рейда были убиты восемь человек, которых считают членами картеля. На время операции были закрыты 17 муниципальных школ и несколько больниц. Чико Бенту поймать не удалось.

Vila Cruzeiro, Penha

Operação da PF, PRF e PM, na Vila Cruzeiro, já tem um saldo de 8 mortos.

Cadê o Doca para trocar tiros com os Policiais pic.twitter.com/Z42w8khg0t — Milícia RJ News (@RjMilicia) February 11, 2022

Одновременно полиция ввела дополнительные силы в фавелу Росинья на юге Рио. 9 февраля там в результате перестрелки между местными бандами погибли два человека. Полицейские пытались сократить вероятность того, что Бенту и член его банды смогут сбежать и укрыться в Росинья.

В тот же день около 2 тонн наркотиков полиция уничтожила в Маринга. Большую часть уничтоженного представлял конфискованный кокаин (1300 кг) и марихуана (400 кг).

Боливия

7 февраля полиция Боливии арестовала в Кочабамбе двух торговцев кокаином. Пресса окрестила их «наркотиктокерами», так как Элмер Филара и Фортунато Г. А. обожали выкладывать в соцсеть ролики о рядовой жизни наркоторговцев, любители спортивных тачек и пафосных вечеринок в ночных клубах. На этом и погорели. Однако одному из подозреваемых удалось сбежать.

Realizamos operativos de patrullaje cibernético a cargo de grupos de inteligencia ante las publicaciones en la red social Tik Tok donde se pudo visualizar a personas implicadas en actos vinculados al narcotráfico y se aprehendió a Elmer Filar Chiri y a Fortunato Guzmán Aramayo. pic.twitter.com/YgtlaHI1yu — Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) February 8, 2022

В ходе расследования деятельности этой наркогруппы полиция уничтожила 9 лабораторий по производству кокаина. Эксперты оценивают объем производства кокаина в Боливии в 70 тонн ежегодно.

Гондурас

8 февраля Государственный департамент США официально включил бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в список «коррумпированных и недемократических субъектов». Это лишает бывшего президента права на получение визы на въезд в США.

Global Look Press / E]Rafael Ochoa/ZUMAPRESS.com

Эрнандеса обвиняют в причастности к «значительной коррупции путем совершения или содействия актам коррупции и незаконного оборота наркотиков». Его имя фигурировало в ряде уголовных процессов против бывших чиновников его администрации, а также в деле его брата Тони, которого осудили за наркоторговлю. Доходы от этой криминальной деятельности Эрнандес направлял на финансирование своей избирательной кампании.

Федеральное агентство новостей /

Гватемала

10 февраля власти Гватемалы экстрадировали по запросу США наркоторговца Эдуардо Авирана Вильяторо Сейлса, сына другого известного дилера. Сейлса обвиняют в крупномасштабной контрабанде кокаина. Его отец Эдуардо Франсиско Вильяторо приговорен в Гватемале к 372 годам заключения за убийство девяти полицейских в городе Салькаха.

Колумбия

7-8 февраля в результате боев между армией Колумбии и «36-м фронтом» радикалов FARC в районе деревни Тинитасита, погибли три человека, в том числе военнослужащий. Боевые действия периодически вспыхивали всю неделю.

9 февраля два человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате взрыва автомобиля рядом с казармами пехотного батальона, расположенных в муниципалитете Гранада в колумбийском департаменте Мета. Погибший гражданский — водитель, стоявший у ворот базы, а погибший военнослужащий охранял вход в воинскую часть.

Repudio y condeno el atentado terrorista en

el Batallón 21 Vargas en Granada. 2 muertos y

4 heridos es el lamentable resultado de este

cobarde ataque. Hoy más que nunca se

deben redoblar esfuerzos en seguridad. No

queremos que nuestro Dpto. vuelva a ser

escenario de guerra. pic.twitter.com/hL2ulxoXHo — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) February 9, 2022

«Цель радикалов FARC и боевиков ELN снова состоит в том, чтобы дестабилизировать ситуацию во время выборов. Мы ясно видим, что некоторые заинтересованы в прекращении всех форм борьбы, чтобы попытаться повлиять на избирательный процесс в Колумбии», — заявил президент Иван Дуке.

11 февраля четыре человека были убиты в пограничной Арауките. Полиция считает, что все они принадлежали «10-у фронту» радикалов FARC, а их убийцы — к местным вооруженным структурам ELN. Нападение было совершено прямо на дороге: автомобиль с боевиками FARC расстреляли из двух проезжавших мимо мотоциклов.

12 февраля колумбийские полицейские конфисковали около 400 кг кокаина в Барранкилье. По сообщениям властей, груз наркотиков предназначался для сбыта в США.

В тот же день полиция задержала в Вильявисенсио четырех боевиков FARC, перевозивших оружие. Власти считают, что они готовили теракты. Задержанные принадлежат к вооруженной структуре Хорхе Брисеньо, и именно ей приписывают теракт 9 февраля.

13 февраля в ходе полицейской спецоперации в Пуэрто-Рико в департаменте Какета был убит главарь местных радикалов FARC Фрэнки Даниэль Торрес, известный как Франк. Он был причастен к убийству четырех колумбийских военных в Сан-Висенте-дель-Кагуан в 2021 и в Леханиасе в 2022 годах.

В тот же день генерал колумбийской армии Хорхе Эрнандо Эррера был отстранен от командования 6-й дивизией из-за обвинений в связях с наркобандой «Лос Пасильос» («Колодцы»). По словам следователей, военный регулярно привлекал бандитов для действий против вооруженного подполья – радикалов FARC и ELN.

Мексика

7 февраля мексиканские силовики конфисковали 300 кг кокаина на въезде в городе Сан-Луис-Потоси. Наркотики перевозились в автоцистерне с двойным дном.

В тот же день в городе Колима произошло нападение на грузовик и был обстрелян жилой дом. Нападения в штате продолжались и 8 февраля. Убили трех человек: одного в Колиме, одного в Кокиматлане и одного в Вилья-де-Альварес.

9 февраля прокуратура Мичоакана подтвердила, что разлагающееся тело, найденное ранее в Тепалькатепеке, принадлежит Мигелю Анхелю Фернандесу по кличке M2. Региональный главарь картеля «Нового поколения Халиско» (CJNG) был убит в начале месяца во время перестрелки между членами CJNG и подразделениями мексиканской армии и Национальной гвардии.

Comienza a circular la versión de la muerte del #M2 lugarteniente y encargado de pelear tierra caliente para el #CJNG en #Michoacan calcinado entre la maleza y con días de evolución cadavérica fue encontrado el M2 supuestamente @OfficialBalam pic.twitter.com/aUEJnHCxjS — MarlboroF1 (@Marlboro_F1FER) February 7, 2022

Ранее в четверг 10 февраля неизвестные напали на полицейское управление в Тепетонга. Никто не пострадал, однако власти заявили, что полиция муниципалитета фактически прекратила свою работу из-за высокого уровня насилия https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/12/violencia-en-zacatecas-presuntos-sicarios-atacaron-la-comandancia-de-tepetongo/

11 февраля в Тихуане неизвестные боевики расстреляли шесть человек. Трех исполнителей массового убийства удалось задержать в тот же день. Власти уверены, что жертвы и преступники принадлежали к соперничающим картелям, однако не уточняют к каким именно.

В тот же день неизвестные бросили у медицинского факультета Университета Колимы грузовик, в котором находились два тела. Занятия в учебном учреждении были прерваны.

Всего за одну неделю в штате Колима были убиты 17 человек. Власти уверены, что между картелем CJNG, его бывшими союзниками из картеля «Мескалес» и «Независимым картелем Колимы» идет война за контроль над столицей штата. К охране и патрулированию наиболее криминогенных зон власти штата привлекли подразделения мексиканского флота.

twitter.com / @loba_indomable

Также 11 февраля в городах Чилпасинго и Сан-Хосе военные конфисковали сотни единиц оружия, четыре автомобиля и 5 кг марихуаны, которые принадлежали картелю «Новое поколение Халиско». Насилие в штате это не остановило.

11-12 февраля в Сьюдад-Хуаресе неизвестные убили девять человек во время похорон. Причины массового убийства не известны, как и имя того, кто заказал бойню.

12 февраля в Чиуауа армия совместно с полицией арестовали Рафаэле Б. О. по кличке «Призрак», главаря отряда убийц, которые работали на картель «Новое поколение Халиско». Боевики действовали в муниципалитетах Фреснильо, Монте-Эскабедо и Тепетонга в штате Сакатекас. Призрака обвиняют в убийствах, торговле наркотиками и похищениях.

13 февраля неизвестные обстреляли военных в Куитцео. Двое военнослужащих мексиканской армии были ранены. Нападение было совершено во время патрулирования района расположения нефтепроводов компании Pemex

Парагвай

Расследование убийств, совершенных 30 января на стадионе Сан-Бернардино, позволило установить, что основной целью был Маркос Рохас. Первоначально главной целью покушения считался наркоторговец Хосе Луис Богадо, экстрадиции которого требовала Бразилия. Но скоро выяснилось, что парагвайские резиденты картеля «Первая столичная команда» были должны Рохасу деньги за поставленный кокаин. Чтобы не платить, картель нанял киллеров, которые убили его.

Федеральное агентство новостей

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