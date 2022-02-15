Украину будоражат панические настроения, в результате страдает экономика страны

Киев, 15 февраля. На фоне провокационных заявлений Запада о российском «вторжении» на Украине продолжаются паника и экономическая деградация. Ситуацию комментирует Алексей Плотников, профессор, заслуженный экономист Украины, депутат ВР VI созыва.

Украинский эксперт в интервью журналистам abdulova.info подтвердил:

«Да, все эти панические слухи имеют место быть. В Киеве меньше стало людей, машин. Кто-то уехал в турпоездки, кто-то на западную часть страны. Западные посольства сворачивают свою работу, посольство США переехало во Львов».

Также украинский эксперт отметил, что любая паника в нынешней ситуации приводит к разнообразным сбоям. Сбоит курс гривны, и это отражается на финансовом положении граждан. Из-за нагнетания ситуации вокруг мифического «вторжения» потенциальные инвесторы обходят Украину стороной. Обесцениваются облигации внутреннего займа, продажа которых еще недавно позволяла держать курс гривны на плаву. Наряду с частными лицами страдают и коммерческие структуры, и юридический сектор. Кроме того, что экономика сильно пострадала от ковида, теперь то, что чудом уцелело, добивает паника, считает украинский профессор.

На вопрос сетевого издания abdulova.info об иностранной помощи, специалист вспомнил приезд в Киев французского лидера.

«Понятно, любые долги нужно отдавать, когда и чем отдавать — вопрос хороший. Любые гарантии по кредитам, предполагается, что их надо брать в той стране, кто гарантирует. Мы можем вспомнить, когда приехал Макрон и предложил помощь от Франции в размере 1 миллиарда 200 миллионов евро, но для этого на 1 миллиард евро надо купить у Франции электровозы в кредит, а остатки «помощи» пойдут на кредитных условиях. Вся эта макроэкономическая помощь ЕС, это все равно кредиты, как вы красиво ни назовите, и то, что ЕС «помогает».

За поставки вооружений тоже нужно будет когда-то расплачиваться, и расплачиваться придется будущим поколениям, утверждает Плотников, так как на безвозмездных условиях поставляется только малая часть «помощи», что ведет к росту внешнего долга.

На предположение abdulova.info о том, что США дестабилизирует ситуацию в мире, чтобы укрепить свои позиции, украинский политик ответил утвердительно. Добавив, что Вашингтон пытается решить целый комплекс собственных проблем за счет нагнетания военной истерии, манипуляций и провокаций.

Как ранее сообщал ФАН, в последнее время повестка западных СМИ — это нагнетание антироссийских настроений. Порой риторика доходит до полного абсурда, считает политолог Абдулова.