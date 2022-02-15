Аналитик Гардинер назвал Байдена оторванным от жизни лидером из-за упадка США

Вашингтон, 15 февраля. Президент США Джо Байден ведет свою страну к упадку. Он является оторванным от действительности лидером, который с презрением относится к роли государства. Таким мнением поделился эксперт по внешней политике Нил Гардинер.

В свое время аналитик выступал в качестве помощника бывшего британского премьер-министра Маргарет Тэтчер. Эксперт решил проанализировать падающие рейтинги Джо Байдена и выяснил, что политик подвел Соединенные Штаты к «абсолютной катастрофе». Гардинер «прошелся» по главе государства за унижение США в Афганистане. Он назвал вывод американских войск крупнейшей геополитической катастрофой для страны со времен Вьетнама. По мнению аналитика, действующий лидер просто не приспособлен для выполнения подобных задач.

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«Это невежественный, оторванный от жизни президент, который с полнейшим презрением относится к роли США, которая заключается в том, чтобы быть лидером свободного мира. При этом он ведет Америку к неуклонному упадку», — пояснил эксперт.

Соединенные Штаты нуждаются в лидере, который поведет страну за собой. И это явно не Джо Байден, заключил экс-советник Тэтчер.

Ранее бывший сенатор-республиканец Брюс Маркс объяснил резкое падение рейтинга главы государства первым провальным годом президентства. Экс-законодатель также счел неудачными действия Байдена в экономической сфере. Бывший президент США Дональд Трамп также заявил, что команда действующего лидера разрушила страну всего за год, передает Национальная служба новостей.