Аналитик Гардинер назвал Байдена оторванным от жизни лидером из-за упадка США

Вашингтон, 15 февраля. Президент США Джо Байден ведет свою страну к упадку. Он является оторванным от действительности лидером, который с презрением относится к роли государства. Таким мнением поделился эксперт по внешней политике Нил Гардинер.
В свое время аналитик выступал в качестве помощника бывшего британского премьер-министра Маргарет Тэтчер. Эксперт решил проанализировать падающие рейтинги Джо Байдена и выяснил, что политик подвел Соединенные Штаты к «абсолютной катастрофе». Гардинер «прошелся» по главе государства за унижение США в Афганистане. Он назвал вывод американских войск крупнейшей геополитической катастрофой для страны со времен Вьетнама. По мнению аналитика, действующий лидер просто не приспособлен для выполнения подобных задач.
«Это невежественный, оторванный от жизни президент, который с полнейшим презрением относится к роли США, которая заключается в том, чтобы быть лидером свободного мира. При этом он ведет Америку к неуклонному упадку», — пояснил эксперт.
Соединенные Штаты нуждаются в лидере, который поведет страну за собой. И это явно не Джо Байден, заключил экс-советник Тэтчер.
Ранее бывший сенатор-республиканец Брюс Маркс объяснил резкое падение рейтинга главы государства первым провальным годом президентства. Экс-законодатель также счел неудачными действия Байдена в экономической сфере. Бывший президент США Дональд Трамп также заявил, что команда действующего лидера разрушила страну всего за год, передает Национальная служба новостей.