США существенно обогатились на фоне украинского кризиса

«Уж полночь близится, а Германа все нет». В смысле, уже 15 февраля на календаре, 16-е скоро грянет, а Россия на Украину так и не вторглась, хотя Москву упрашивали и провоцировали всем западным миром. Очень красноречиво действия заокеанских «партнеров» охарактеризовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объявивший, что невозможно с пониманием относиться к такому «маниакальному информационному безумию».

Пока западные медиа неустанно продолжали нагнетать страсти вокруг анонсированных ими же дат «российского вторжения», а столицы Запада демонстративно эвакуировали из Киева свои диппредставительства, как гром среди ясного неба 15 февраля грянуло заявление Министерства обороны РФ о том, что завершившие на полигонах плановые мероприятия по боевой подготовке российские воинские части начинают убывать в свои пункты постоянной дислокации.

«По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт, и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», — лаконично проинформировал общественность официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

Словом, с «российской агрессией» у Вашингтона и его сателлитов как-то не взлетело. По крайней мере — на первый взгляд. А вот на взгляд второй…

Ежедневная американская газета The Wall Street Journal сообщила своим читателям весьма неожиданную информацию. Оказывается, пока Европу сотрясали судороги украинского кризиса, а европейские операторы судорожно искали какую-то альтернативу поставкам российского газа, которые «вот-вот будут прерваны из-за вторжения России на Украину», нефтегазовая отрасль США, ранее испытывавшая большие проблемы из-за обвала цен и пандемийного кризиса, внезапно стала крупнейшим производителем нефти и газа в мире!

ФБА «Экономика сегодня» /

Секрет феноменального американского успеха оказался удивительно прост. На фоне инспирированной Вашингтоном истерики вокруг «неизбежной российской агрессии» резко вырос экспорт сжиженного природного газа из США в Европу. Вот и все. Пока одни американцы изо всех сил пугали, другие американцы изо всех сил продавали. Как говорится, «элементарно, Ватсон!»

Ну, а то, что такие действия американской стороны аукнулись для Европы и Украины колоссальными финансовыми потерями, не говоря уж о дестабилизации внутриполитической обстановки в украинском государстве, это для Вашингтона несущественные мелочи.

Проблемы индейцев шерифа не волнуют.