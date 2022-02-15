Новичок «Зенита» Алберто пообещал сбрить бороду в случае победы клуба в ЛЕ

Санкт-Петербург, 15 февраля. Бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто пообещал, что сбреет бороду, если петербургский клуб выиграет Лигу Европы.

Форвард поблагодарил тренерский штаб и одноклубников за теплый прием, а также отметил, что тренировочные сборы прошли отлично.

«Со всеми силами подходим к игре 17 февраля. Я сбрею бороду, если мы выиграем Лигу Европы», — сказал Алберто журналистам во время презентации.

«Зенит» провел презентацию Алберто во вторник. Игрок будет выступать за сине-бело-голубых под девятым номером. Следующий официальный матч подопечные Сергея Семака проведут 17 февраля против испанского «Бетиса» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, 20-летний бразилец Альберто присоединился к «Зениту» во время сбора команды в португальском Лагуше.