Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 17:09
17:08
Происшествия
Московский суд опроверг сообщения о просьбе арестовать замдекана факультета права ВШЭ
17:06
Политика
Телеведущий Ургант высмеял «дату вторжения» России на Украину
17:06
Общество
Вода все прибывает и прибывает: часть водохранилищ Крыма уже полностью заполнены
17:06
Происшествия
В Красноярском крае мужчина зарезал соседку после отказа дать в долг 350 рублей
17:04
Общество
Ростовский суд взыскал 49 млн рублей с бывшего полицейского и его сообщников
17:03
Политика
Переговоры Путина и Шольца завершились спустя более трех
17:03
Олимпийские игры 2022
Зал стоя аплодировал Валиевой после короткой программы на ОИ-2022
17:03
Происшествия
Саратовские автомобилисты устроили драки на дорогах в День всех влюбленных
17:02
Общество
Мэрия Самары хочет взыскать с олигарха 375 млн рублей из-за истории с кладбищем
17:00
Видео
Собака Нора пять дней выживала в барсучьей норе в Курской области
Все новости

Новичок «Зенита» Алберто пообещал сбрить бороду в случае победы клуба в ЛЕ

Спорт
Новичок «Зенита» Алберто пообещал сбрить бороду в случае победы клуба в ЛЕ
Global Look Press  /  Raul Pereira/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 15 февраля. Бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто пообещал, что сбреет бороду, если петербургский клуб выиграет Лигу Европы.

Форвард поблагодарил тренерский штаб и одноклубников за теплый прием, а также отметил, что тренировочные сборы прошли отлично.

«Со всеми силами подходим к игре 17 февраля. Я сбрею бороду, если мы выиграем Лигу Европы», — сказал Алберто журналистам во время презентации.

«Зенит» провел презентацию Алберто во вторник. Игрок будет выступать за сине-бело-голубых под девятым номером. Следующий официальный матч подопечные Сергея Семака проведут 17 февраля против испанского «Бетиса» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, 20-летний бразилец Альберто присоединился к «Зениту» во время сбора команды в португальском Лагуше.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Новичок «Зенита» Алберто пообещал сбрить бороду в случае победы клуба в ЛЕ
Зенит лига европы Юри Алберто
Комментировать