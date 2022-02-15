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Несколько мирных жителей пострадали в результате взрыва в сирийском Аазазе

Весь мир
Несколько мирных жителей пострадали в результате взрыва в сирийском Аазазе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Алеппо, 15 февраля. Взрыв произошел в центре города Аазаз в сирийской провинции Алеппо. По информации местных источников, речь идет о спланированной атаке.

По имеющимся данным, взрывное устройство было заложено в мусорный контейнер вблизи здания местного департамента транспорта. В результате детонации пострадали четыре человека — среди пострадавших есть ребенок.

Информации о погибших не поступало.  

Аазаз расположен близ сирийско-турецкой границы и находится под контролем лояльных Анкаре бандформирований. Традиционно протурецкие боевики обвиняют в подобных атаках курдские «Сирийские демократические силы» (СДС).

Такие нападения — не редкость для северных областей Сирии. Так, в середине января в Аазазе взорвался заминированный автомобиль. Жертвой инцидента стал один мирный житель, еще несколько человек получили ранения.

А в конце января произошла крупная атака в еще одном оккупированном турками городе — Африне, где сдетонировало взрывное устройство, заложенное в автомобиль главы одного из районных советов. Источники тогда сообщали о гибели нескольких человек, а также не исключали, что к атаке могут быть причастны террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сирия алеппо взрыв аазаз
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