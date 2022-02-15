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Политолог Ковтун признался, что Украина и не собиралась выполнять Минские соглашения

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 16:06
Политика
Политолог Ковтун признался, что Украина и не собиралась выполнять Минские соглашения
Pr Scr youtube.com  /  «Кто против?»

Москва, 15 февраля. Украинский политолог Вячеслав Ковтун рассказал об истинном отношении Киева к Минским соглашениям.

Директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт» в Киеве стал гостем пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Он прокомментировал тиражируемый Западом тезис о «готовящемся вторжении» России на Украину. По мнению политолога, первопричиной стала «концентрация российских войск» на украинской границе.

«Это прекратится тогда, когда Россия отведет свои войска под любым предлогом, или за окончанием маневров или просто отведет», — высказался украинец.

Политолог Ковтун признался, что Украина и не собиралась выполнять Минские соглашения
pixabay.com /

Также он усомнился в возможностях украинских вооруженных сил держать оборону. У Киева нет такого количества и качества оружия, как у России, поэтому в случае «нападения» Украине придется обороняться перочинными ножиками. Кроме того, Ковтун указал на хитрый трюк Запада в отношении Киева. По его словам, западные лидеры лишь изображают продвижение переговорного процесса, но в действительности ничего не происходит.

«Минским соглашениям уже восемь лет, они не выполнены. Если было бы возможно эти соглашения выполнить, они были бы уже выполнены», — заключил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин с юмором отнесся к сообщениям о дате «нападения» России на Украину. По его словам, иногда российский лидер в шутку интересуется, не публикуется ли еще и «точное время в часах, когда начнется война», передает НСН.

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украина россия ковтун
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