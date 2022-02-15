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Столтенберг заявил о нарушении международного права в случаем признания ЛДНР Россией

Политика
Столтенберг заявил о нарушении международного права в случаем признания ЛДНР Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 15 февраля. Признание Донецкой и Луганской народных республик со стороны России станет отступлением от принципов международного права. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Недавно Госдума поддержала проект постановления о признании ДНР и ЛНР. Документ незамедлительно направили президенту РФ Владимиру Путину.

Столтенберг выступил против признания республик Россией. По словам чиновника, это нарушит международное право и усложнит процесс урегулирования в рамках Минских соглашений.

Ранее на необходимость смены позиции Москвы указывал глава Крыма Сергей Аксенов. Руководитель региона напоминал, что на территории Донбасса проживают люди, которые считают РФ своей родиной.

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нато столтенберг лднр
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