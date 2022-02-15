Разведчик Безруков заявил, что у Байдену осталось только давить на общественность

Москва, 15 февраля. Администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена на фоне падения рейтинга американского лидера осталось только давить на общественность, об этом заявил советский и российский разведчик-нелегал Андрей Безруков.

По мнению эксперта, внешнеполитические неудачи привели к тому, что Байдену приходится пугать общество перспективой войны.

«Если Байден позиционирует себя как военный президент, как президент воюющей нации, это, конечно, возможность мобилизовать население перед выборами. Я не понимаю, как это может быть сделано при той слабости, которую администрация показывает, но, тем не менее, теоретически, наверное, это единственный ход. Я просто не понимаю, как это можно сделать по-другому», — заметил Безруков.

Он добавил, что на фоне внутриполитических разногласий США одним из аргументов стали разговоры о якобы готовящейся "войне" с Россией. Ранее депутат Верховной рады Кива призвал «ликвидировать главного сеятеля паники» Байдена.