Фондовые рынки США отреагировали паникой на неудачную шутку Зеленского

Киев, 15 февраля. Неудачная шутка Владимира Зеленского о том, что Россия вторгнется на Украину 16 февраля, вызвала панику на фондовых рынках США, которые восприняли слова президента Украины буквально, сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Команде Зеленского пришлось выступать с официальным заявлением, что сказанное было шуткой, а президент просто иронизировал в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины.

Владимир Зеленский призвал сделать 16 февраля Днем единения Украины. Он предложил в знак этого повесить национальные флаги, чтобы весь мир увидел, что страна едина.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения», — заявил Зеленский.

Слова президента Украины вызвали панику на фондовых рынках США. Инвесторы бросились спешно распродавать свои активы. Трейдеры подумали, что Зеленский был заранее осведомлен и назвал дату нападения на страну. Из-за этого фондовый индекс S&P 500 упал на 1,2%, а цена на нефть поднялась выше 95 долларов за баррель.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с официальным заявлением, что сказанное — это ирония и сарказм, поскольку Украина скептически относится к информации о «датах вторжения» России в страну.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Владимира Зеленского к благоразумию, подчеркнув, что Россия не хочет и никогда не хотела войны.