Генсек НАТО Столтенберг оптимистично оценил сигналы России по безопасности

Брюссель, 15 февраля. Сообщения Москвы об интересе к дипломатическому пути в сфере безопасности расцениваются в НАТО позитивно, об этом рассказал генсек военного блока Йенс Столтенберг.

В последнее время все чаще стали появляться заявления о якобы предстоящем «нападении» России на Украину. При этом, в Москве неоднократно заявляли, что РФ не собирается никого «атаковать». Столтенберг позитивно оценил знаки по ситуации с Киевом и безопасности на пресс-конференции накануне министерской встречи.

«Сигналы из Москвы о заинтересованности в продолжении дипломатии внушают оптимизм», — заметил генсек.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что вопрос присоединения Украины к Североатлантическому альянсу не обсуждается. По словам политика, НАТО не рассматривает такую возможность.