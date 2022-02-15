Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 17:09
17:08
Происшествия
Московский суд опроверг сообщения о просьбе арестовать замдекана факультета права ВШЭ
17:06
Политика
Телеведущий Ургант высмеял «дату вторжения» России на Украину
17:06
Общество
Вода все прибывает и прибывает: часть водохранилищ Крыма уже полностью заполнены
17:06
Происшествия
В Красноярском крае мужчина зарезал соседку после отказа дать в долг 350 рублей
17:04
Общество
Ростовский суд взыскал 49 млн рублей с бывшего полицейского и его сообщников
17:03
Политика
Переговоры Путина и Шольца завершились спустя более трех
17:03
Олимпийские игры 2022
Зал стоя аплодировал Валиевой после короткой программы на ОИ-2022
17:03
Происшествия
Саратовские автомобилисты устроили драки на дорогах в День всех влюбленных
17:02
Общество
Мэрия Самары хочет взыскать с олигарха 375 млн рублей из-за истории с кладбищем
17:00
Видео
Собака Нора пять дней выживала в барсучьей норе в Курской области
Все новости

Генсек НАТО Столтенберг оптимистично оценил сигналы России по безопасности

Политика
Генсек НАТО Столтенберг оптимистично оценил сигналы России по безопасности
wikipedia.org  /  Flickr

Брюссель, 15 февраля. Сообщения Москвы об интересе к дипломатическому пути в сфере безопасности расцениваются в НАТО позитивно, об этом рассказал генсек военного блока Йенс Столтенберг.

В последнее время все чаще стали появляться заявления о якобы предстоящем «нападении» России на Украину. При этом, в Москве неоднократно заявляли, что РФ не собирается никого «атаковать». Столтенберг позитивно оценил знаки по ситуации с Киевом и безопасности на пресс-конференции накануне министерской встречи.

«Сигналы из Москвы о заинтересованности в продолжении дипломатии внушают оптимизм», — заметил генсек.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что вопрос присоединения Украины к Североатлантическому альянсу не обсуждается. По словам политика, НАТО не рассматривает такую возможность.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Генсек НАТО Столтенберг оптимистично оценил сигналы России по безопасности
украина нато столтенберг
Комментировать