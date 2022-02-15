Медведев указал на риски зависимости РФ от поставок минеральных ресурсов

Москва, 15 февраля. Зависимость России от поставок минеральных ресурсов из других государств создает серьезные риски для экономической безопасности страны. На этом сделал акцент зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

На совещании «О вопросах обеспечения стратегических потребностей Российской Федерации в минеральном сырье» он отметил, что крупные запасы ценного сырья в РФ далеко не всегда рационально используются. На эту тему необходимо обратить самое пристальное внимание, подчеркнул Медведев.

«Этот процесс (полное освоение ресурсов месторождений. — Прим. ред.) идет пока весьма и весьма медленно, и здесь у нас скромные достижения», — добавил он.

Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в РФ с 1 по 14 февраля 2022 года достигла 1,510 млн тонн. Об этом свидетельствуют оперативные данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.