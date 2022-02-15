Модель Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь

Вашингтон, 15 февраля. Звезда мировых подиумов Наоми Кэмпбелл впервые показала фотографию единственной дочери. Поклонники пришли в восторг от семейного снимка модели.

Манекенщица скрывала лицо ребенка, однако совсем недавно стало известно, что звезда вместе с дочерью украсит мартовскую обложку британской версии журнала Vogue. На снимке Кэмпбелл с роскошной шевелюрой позирует в черном топе. На руках знаменитость держит малышку, которая сфотографирована спиной и смотрит в сторону.

Prt Scr instagram.com / @BritishVogue

Поклонники пришли в восторг от трогательного снимка. Публикация собрала множество лайков и комментариев.

«Очень красивые!»; «Обожаю! Даже если ее удочерили, кого это волнует? Это твой ребенок и твоя жизнь. Посылаю тебе тонны любви»; «Боже! Сила и грация!» — пишут комментаторы под постом.

Весной прошлого года стало известно о появлении у манекенщицы наследницы. Британская супермодель призналась, что не собирается засиживаться в декрете. Звезда практически сразу после рождения дочери решила вернуться к работе, хотя с большим удовольствием выполняет все обязанности матери.