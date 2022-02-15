Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела ВСУ

Луганск, 15 февраля. Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны подразделений ВСУ в Донбассе.

В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что со стороны позиций украинской армии велся снайперский обстрел. Один военнослужащий НМ ЛНР погиб.

Ранее стало известно, что Киев сформировал в Донбассе подразделение ПВО, вооруженное переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) Stinger. Оно было создано в 1129-м зенитно-ракетном полку ВСУ.