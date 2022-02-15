Собака Нора пять дней выживала в барсучьей норе в Курской области

Собака породы ягдтерьер чудом выжила, оказавшись в подземном барсучьем городке. Ее хозяин на протяжении пяти дней копал ямы, чтобы освободить любимицу из плена.

Охотник Александр неразлучен со своим компаньоном Норой уже пять лет. На днях он отправился с ней в лес. Животное почуяло след лисы и убежало за ней в нору.

Оказалось, что под землей был целый лабиринт. Трекер Норы не мог определить ее точное местоположение. Мужчина позвал на помощь несколько друзей, с которыми они вырыли десять двухметровых ям. Товарищи откапывали по два оврага в день. Грунт был промерзшим, что усложняло спасательную операцию.

Александр признался, что уже начал терять надежду найти питомца живым. Но во время копания последней ямы он услышал стук и хрипы. Оказалось, что животное находилось за стенкой из травы и веток, которые сооружают барсуки.

«На пятый день в десятой яме нам подвернулось счастье. Хозяин достал свою любимую собаку», — комментирует происходящее друг охотника.

Нору вытащили из норы, но измученное животное не могло стоять на ногах — все затекло. Глаза и нос собаки были в земле, а на теле поселились десятки клещей.

Выжившему ягдтерьеру уже оказали помощь медики, Александр сейчас активно занимается здоровьем пса. Также охотник решил восстановить барсучью нору, которой был нанесен ущерб. Он вернулся в лес, починил проходы и закопал ямы.