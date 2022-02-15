Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 17:08
17:06
Политика
Телеведущий Ургант высмеял «дату вторжения» России на Украину
17:06
Общество
Вода все прибывает и прибывает: часть водохранилищ Крыма уже полностью заполнены
17:06
Происшествия
В Красноярском крае мужчина зарезал соседку после отказа дать в долг 350 рублей
17:04
Общество
Ростовский суд взыскал 49 млн рублей с бывшего полицейского и его сообщников
17:03
Политика
Переговоры Путина и Шольца завершились спустя более трех
17:03
Олимпийские игры 2022
Зал стоя аплодировал Валиевой после короткой программы на ОИ-2022
17:03
Происшествия
Саратовские автомобилисты устроили драки на дорогах в День всех влюбленных
17:02
Общество
Мэрия Самары хочет взыскать с олигарха 375 млн рублей из-за истории с кладбищем
17:00
Видео
Собака Нора пять дней выживала в барсучьей норе в Курской области
16:59
Происшествия
Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве профессора воронежского госуниверситета
Все новости

Собака Нора пять дней выживала в барсучьей норе в Курской области

Видео

Собака породы ягдтерьер чудом выжила, оказавшись в подземном барсучьем городке. Ее хозяин на протяжении пяти дней копал ямы, чтобы освободить любимицу из плена.

Охотник Александр неразлучен со своим компаньоном Норой уже пять лет. На днях он отправился с ней в лес. Животное почуяло след лисы и убежало за ней в нору.

Оказалось, что под землей был целый лабиринт. Трекер Норы не мог определить ее точное местоположение. Мужчина позвал на помощь несколько друзей, с которыми они вырыли десять двухметровых ям. Товарищи откапывали по два оврага в день. Грунт был промерзшим, что усложняло спасательную операцию.

Александр признался, что уже начал терять надежду найти питомца живым. Но во время копания последней ямы он услышал стук и хрипы. Оказалось, что животное находилось за стенкой из травы и веток, которые сооружают барсуки.

«На пятый день в десятой яме нам подвернулось счастье. Хозяин достал свою любимую собаку», — комментирует происходящее друг охотника.

Нору вытащили из норы, но измученное животное не могло стоять на ногах — все затекло. Глаза и нос собаки были в земле, а на теле поселились десятки клещей.

Выжившему ягдтерьеру уже оказали помощь медики, Александр сейчас активно занимается здоровьем пса. Также охотник решил восстановить барсучью нору, которой был нанесен ущерб. Он вернулся в лес, починил проходы и закопал ямы.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Собака Нора пять дней выживала в барсучьей норе в Курской области
курская область собака поиски нора
Комментировать