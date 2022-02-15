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Канье Уэст и Джулия Фокс расстались спустя месяц отношений

Шоу-бизнес
Канье Уэст и Джулия Фокс расстались спустя месяц отношений
flickr.com  /  NRK P3 / CC BY-NC-SA 2.0

Вашингтон, 15 февраля. Американский рэпер Канье Уэст и актриса Джулия Фокс расстались. Их отношения продлились около месяца.

Представитель артистки сообщил, что Уэст и Фокс уже не вместе, но сохранили теплые отношения. Актриса не расстроилась из-за завершения романа. Джулия Фокс отметила, что звездный возлюбленный приносил ей популярность, пишет TMZ.

Отношения, которые длились около месяца, не носили серьезного характера. Джулия Фокс не скрывала, что у нее с музыкантом свободные отношения и она не собирается лезть в его разборки с бывшей женой Ким Кардашьян, пишет «Вечерняя Москва».

Канье Уэст был женат на модели семь лет. В браке у пары родились дети. В начале прошлого года супруги официально развелись. Музыкант всеми силами пытался сохранить брак, но сделать это не удалось. После разрыва отношений Канье Уэст жестко критикует новых избранников экс-возлюбленной.

Не так давно Уэст утверждал, что бойфренд звезды американского телевидения Пит Дэвидсон болен СПИДом. Затем он стал регулярно оставлять угрозы в адрес мужчины. Певец не упускает возможности пригрозить Дэвидсону в своих песнях.

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Канье Уэст отношения джулия фокс
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