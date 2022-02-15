Евгения Медведева обратилась к российским фигуристкам перед стартом личного первенства на ОИ

Пекин, 15 февраля. Двукратный призер Олимпийских игр-2018, участница ледовых шоу Евгения Медведева посвятила трогательный пост российским фигуристкам Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Спортивное сообщество бурно обсуждает допинг-скандал вокруг сомнительной пробы Валиевой. Ранее хореограф Илья Авербух прокомментировал резонансное событие и акцентировал внимание на том, что в поддержке нуждается каждая из трех российских фигуристок. Чемпионка Медведева согласилась со словами продюсера ледовых шоу.

«Вчера Илья Авербух сказал очень правильные слова — мы совсем забыли о том, что Россию на Олимпиаде в женском одиночном катании представят сразу три фигуристки! У каждого могут быть свои симпатии, но я предлагаю нам всем объединиться и болеть за всех трёх выдающихся спортсменок. Я искренне болею за каждую из вас. Вы — лучшие! » — высказалась Медведева на своей личной странице в Instagram.

Напомним, в рамках Олимпиады в Пекине разгорелся допинговый скандал вокруг 15-летней фигуристки Валиевой. Воспитанницу тренера Этери Тутберидзе обвинили в употреблении запрещенного препарата. До личного первенства, по решению Спортивного арбитражного суда (CAS), фигуристку допустили.