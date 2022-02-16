Нефть и золото потеряли в цене на фоне информационной разрядки вокруг Украины

На фоне несбывшихся прогнозов западных СМИ о российском «вторжении» на Украину и успокаивающих сообщений со стороны России, Германии и Украины стоимость нефти и золота снизилась, рубль же напротив — укрепил свои позиции. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Нефть

В понедельник, 14 февраля, стоимость нефти составила около 96 долларов за баррель. Как отмечают аналитики, цены подстегивает нездоровая истерия в западных СМИ вокруг отношений России и Украины. При этом журналисты даже называли точные даты российского «вторжения». Однако Россия продолжает сохранять спокойствие, прошли переговоры президента РФ Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. После чего Лавров отметил — перспектива для диалога и разрешения ситуации на Украине есть.

«Сообщения о том, что Россия продолжит переговорную линию, и информация об отведении части войск после учений в места дислокации немного разрядили информационный фон, и нефть скорректировала цену и снизилась до 94 долларов за баррель», — рассказали они.

Как отметили эксперты, от дальнейшего подорожания нефть удерживает и постепенный рост объема добычи черного золота в США, и расчеты на то, что в ближайшую неделю может быть заключена «ядерная сделка» с Ираном.

В целом на фоне того, что ОПЕК по-прежнему не может набрать оборот по добыче нефти в рамках квот, и напряженной ситуации в мире геополитики актуальным диапазоном цен для нефти остается от 90 до 96 долларов за баррель марки Brent.

Золото

По сообщениям экспертов, золото находится во власти геополитики. На фоне некоторой информационной разрядки драгметалл немного потерял в цене: стоимость снизилась с отметки 1880 до отметки 1855 долларов за тройскую унцию.

«На золото давит рост доходности 10-летних американских гособлигаций — они вновь превысили отметку в 2%. И к снижению подтолкнула стабилизация ситуации между Украиной и Россией», — рассказали аналитики.

По их словам, золото и дальше будет под давлением, поскольку участники рынка ожидают повышения процентных ставок со стороны Федерального резервного фонда США. Актуальный диапазон цен для золота на данный момент составляет 1830-1880 долларов за тройскую унцию.

Инфореактор / pixabay.com

Рубль

Национальная валюта России, по словам экспертов, чувствует себя довольно уверенно, ее курс укрепился на отметке 75,5 рубля за доллар. Это опять же связано с деэскалацией ситуации с Украиной: прогнозы западных СМИ относительно российского «вторжения» не сбылись, и это разрядило обстановку.

«Позитивной новостью для рынка валют стало вчерашнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время представит проект предоставления особого статуса ДНР и ЛНР. Это вселяет некоторую надежду, что Украина все же будет выполнять Минские соглашения», — пояснили эксперты.

Национальная валюта пока держится в диапазоне 75,5-79,5 рубля за доллар.