«ФАН повсюду»: как США повторяют афганский сценарий на Украине

Ситуация на российско-украинской границе остается сложной. Однако, несмотря на раздуваемую американскими СМИ истерику, предпринимаемые Соединенными Штатами действия говорят о том, что Вашингтон, похоже, начал понемногу списывать Украину со счетов так же, как в свое время сделал это с Афганистаном. Надежды Киева на всестороннюю поддержку Запада, похоже, не оправдались.

Какие политические факторы свидетельствуют о второстепенности украинского вопроса для США рассказывает в подкасте «ФАН повсюду» автор Telegram-канала «Американскiй номеръ».

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В выпуске:

Зачем США раздули истерику вокруг Украины?

Как госсекретарь Энтони Блинкен дал понять, что вопрос Украины не приоритетен для США?

Как реагирует Германия на угрозы США остановить «Северный поток-2»?

Что из себя представляет межбанковская система SWIFT и почему Россию перестали пугать отключением от нее?

О чем говорит «исход» дипломатических представительств Запада из Украины?

Почему на Мюнхенскую конференцию по безопасности Вашингтон отправляет вице-президента Камалу Харрис?

Готовы ли США воевать за Украину?

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