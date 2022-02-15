Гарик Харламов заговорил о переезде из России и жизни в США

Москва, 15 февраля. Резидент Comedy Club Гарик Харламов заявил, что не собирается менять место жительства и переезжать из России.

Харламов акцентировал внимание на том, что в России живет вся его семья — мать, сестры и дочь. Несмотря на то, что в юности комик продолжительное время жил в Чикаго и учился в Stevenson High School, со своим идеальным знанием английского языка он никуда переезжать не собирается.

«Я очень люблю свою страну», — тепло высказался о родине шоумен.

Юморист очень трепетно относится к своей семье. Ранее Харламов отметил один из самых важных праздников в его жизни — день рождения матери. Он опубликовал ролик, в котором рассказал о мероприятии в честь праздника, а позже позвал в кадр маму. Женщина, облокотившись на сына, мило улыбнулась в камеру, пишет «Дни.ру».

Трепетно он относится и к дочери. В честь дня рождения наследницы Насти комик сдержал обещание и завел личный аккаунт в популярной сети TikTok. Под снимком семилетней дочери, рожденной в браке с актрисой Кристиной Асмус, фолловеры Харламова отметили невероятное сходство ребенка и шоумена.