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Адвокат Некрасов предупредил о риске потери ипотечного жилья при разводе

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 16:28
Общество
Адвокат Некрасов предупредил о риске потери ипотечного жилья при разводе
pixabay.com

Москва, 15 февраля. Владельцы взятых в ипотеку квартир часто даже не подозревают, что могут потерять жилье в случае развода. Об этом рассказал адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.

По словам эксперта, бывшие супруги могут претендовать на ипотечную жилплощадь, если деньги за кредит выплачивались вместе. Это возможно даже в том случае, если ипотека оформлялась до брака, как и право собственности, хотя убедить суд в необходимости все это разделить будет трудно.

«Речь будет идти не о деньгах, вы их не вернете. Ну, потратили куда-то, ну подарил один супруг второму... Речь будет идти о доле в праве общей собственности на квартиру. И вот размер этой доли автоматически высчитывается исходя из количества денег, которые были потрачены из той половинки, которая приходится на второго супруга», — заявил Некрасов в интервью Общественной Службе Новостей.

При этом право пользования квартирой у бывших супругов сохраняется даже после ее продажи, если у них не имеется собственного жилья в пределах этого населенного пункта. Еще одним решающим фактором может стать наличие несовершеннолетних детей.

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ипотека развод жилье
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