Соседов резко высказался о скандале вокруг конкурсантки на Евровидение от Украины

Москва, 15 февраля. Скандал, разгоревшийся вокруг украинской вокалистки Алины Паш, которая должна была стать представительницей страны на 66-ом конкурсе «Евровидение-2022», является позором. Такое мнение выразил музыкальный критик Сергей Соседов.

Вокруг песенного конкурса «Евровидение-2022» вновь вспыхнул скандал. Певица Алина Паш победила в национальном отборе и должна представлять Украину на международном вокальном шоу. Однако выяснилось, что вокалистка внесена в скандальную базу сайта «Миротворец». Причиной для этого стало посещение певицей Крыма.

По мнению знаменитого критика Соседова, Паш оказалась заложницей позорной общественной и политической ситуации. Артист хорошо знаком с девушкой — в то время, когда Паш участвовала в шоу «X-фактор», он был наставником проекта. По его мнению, украинка является достойной артисткой и талантливой исполнительницей, а громкий скандал вокруг ее поездки в Крым — не более, чем следствие политических игр.

«Мне искренне жаль замечательных украинских артистов, ставших заложниками позорной общественно-политической ситуации в своей стране», — высказался соседов в беседе с порталом NEWS.ru.

Музыкальный критик обычно не стесняется в выражениях. Ранее артист резко ответил на жалобы участников проекта «Суперстар», которые заявили о некомпетентности судей шоу.