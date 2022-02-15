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Сбербанк планирует пересмотреть процентные ставки по кредитам и депозитам

Экономика
Сбербанк планирует пересмотреть процентные ставки по кредитам и депозитам
Невские Новости  /  Сергей Иванов

Москва, 15 февраля. Сбербанк намерен повысить привлекательность вкладов, подняв процент по депозитам. Кроме того, «Сбер» планирует пересмотреть процентные ставки по кредитам. Это обусловлено повышением ключевой ставки ЦБ, сообщает «Финам».

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о планах финансовой организации на ближайшее время во время брифинга.

«Поднятие ставки безусловно приведет к тому, что мы будем пересматривать ставки по депозитам и, наверное, по кредитам», — сказал Греф.

Новые процентные ставки по кредитам и депозитам станут известны в ближайшую неделю. Сбербанк быстро отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ, который 11 февраля поднял показатель на 1 процентный пункт, до 9,5%.

Деньги в банкоматах Сбербанка теперь можно снимать без использования пластиковой карточки или смартфона с NFC. В некоторых банкоматах можно снимать средства, используя приложение «Сбербанк Онлайн».

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