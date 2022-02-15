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Аналитик Матвийчук предостерег ВСУ от использования «просроченных» ПЗРК Stinger

Армия
Аналитик Матвийчук предостерег ВСУ от использования «просроченных» ПЗРК Stinger
wikipedia.org  /  Sgt. Brad Mincey / Public Domain

Москва, 15 февраля. Латвия передала Украине партию ПЗРК Stinger, которые могут представлять серьезную опасность в первую очередь для самих военнослужащих ВСУ, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Отмечается, что украинские военные получили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), срок хранения которых практических истек. По словам Матвийчука, западные страны действительно нередко поставляют Киеву «просроченное» оружие, от которого давно мечтают избавиться, передает «ПолитРоссия».

«Заранее заниматься шапкозакидательством, конечно, не стоит. Старье или нет, а Stinger — это в любом случае проверенное оружие ближней ПВО. И игнорировать его наличие на Украине нельзя», — отметил эксперт.

Аналитик предостерег ВСУ от использования «просроченных» ПЗРК, потому что это может обернуться трагедией. Матвийчук напомнил, что состояние ракет с истекшим сроком годности во многом зависит от условий их хранения и эксплуатации. Однако обращаться с такими комплексами в любом случае необходимо крайне осторожно, потому что они могут взорваться.

«Ракета может упасть прямо под ноги стрелку и взорваться. То есть шансы 50 на 50. Иными словами, эти поставки мы должны воспринимать как угрозу самолетам и вертолетам, но в то же время надо понимать, что это просроченная продукция», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ сформировали вооруженное ПЗРК Stinger подразделение противовоздушной обороны в Донбассе. Стоит напомнить, что в конце января Киев также получил партию ПТРК американского производства, передает телеканал «360».

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