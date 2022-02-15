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Курянка задержана за убийство мужа
Происшествия
Курянка задержана за убийство мужа
pixabay.com  / 

Курск, 15 февраля. Следственными органами Курской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Курска. Ее подозревают в убийстве собственного мужа.

Как сообщает сетевое издание «Друг для друга», происшествие произошло в микрорайоне КЗТЗ ночью в субботу, 12 февраля. Оперативники озвучивают следующую версию: пребывая по месту жительства в доме на улице Ольшанского, женщина, находясь в нетрезвом виде, на почве неожиданно возникшей личной неприязни, ударила мужа ножом в районе левого плеча. От полученного ранения потерпевший скончался, не приходя в сознание.

На текущий момент подозреваемая арестована, следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ФАН писал, что житель Курска зарезал супругу в Крещенский сочельник. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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