Лавров придумал шутку о польском журналисте после вопроса о «вторжении» России

Москва, 15 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о недогадливости польского журналиста. Так он отреагировал на вопрос представителя прессы об «атаке» РФ на Украину.

В последнее время западные СМИ все чаще распространяют сведения о якобы готовящемся «вторжении» Москвы в соседнюю страну. При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого «нападать».

Лавров выступал на пресс-конференции после переговоров с польским коллегой Збигневом Рау, когда ему задали очередной вопрос о «нападении». Российский дипломат ответил утвердительно, когда у него поинтересовались, отменяется ли «атака» на Киев.

«Непонятливый в общем у вас журналист какой-то», — пошутил следом Лавров, обращаясь к Рау.

Ранее глава МИД РФ назвал заявления Запада о «войне» информационным терроризмом. Он также подчеркнул, что возвращение российских войск в места постоянной дислокации происходит вне зависимости от иностранной истерики.