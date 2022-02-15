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Президентская инициатива развития зеленой энергетики активно осуществляется в Ставропольском крае
Технологии
Президентская инициатива развития зеленой энергетики активно осуществляется в Ставропольском крае
pixabay.com  / 

Ставрополь, 15 февраля. Ставропольский край занимает лидирующие позиции в стране в области экоэнергетики.

В рамках совещания, проведенного Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным на тему реализации стратегических инициатив социально-экономического развития до 2030 года, был поднят вопрос развития энергетического потенциала страны. В стране осуществляется масштабный проект «Чистая энергетика», в него входит работа над развитием возобновляемых источников энергии солнца и ветра. Данная программа нацелена на приумножение и сохранение конкурентных преимуществ России в области экоэнергетики, сообщает «Вечерний Ставрополь».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что потенциал страны в развитии экоэнергетики огромен. К тому же план развития зеленой энергетики предполагает перейти к углеродной нейтральности до 2060 года. Достижение данного результата позволит обеспечить россиян высоким уровнем экологической безопасности.

Ставропольский край занимает лидирующую позицию в реализации инициативы Президента РФ. Это стало возможным благодаря географическому положению Ставрополья, благоприятному климату и целенаправленной работе с инвесторами региона. Осуществление данных задач поможет краю увеличить количество рабочих мест в регионе, а также стать флагманом в зеленой энергетике. 

Ранее ФАН сообщал, что в ходе капремонта на фасаде одного из домов Калининграда были установлены солнечные батареи. Они будут генерировать электричество для освещения в подъезде.

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экология энергетика ставропольский край альтернативная энергетика
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