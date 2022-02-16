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Вячеслав Ковтун: Украина никогда не пойдет на выполнение Минских соглашений

Политика
Вячеслав Ковтун: Украина никогда не пойдет на выполнение Минских соглашений
Федеральное агентство новостей  / 

Директор украинского Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун объяснил, почему Украина никогда не согласится на выполнение Минских соглашений.

По словам политолога, украинское руководство никогда не пойдет на реализацию Минских соглашений, потому что они предусматривают право вето республик Донбасса на решения Украины по внешнеполитическим вопросам.

«Мы, вы не можете допустить, чтобы территория с населением 2–3 млн человек диктовала свою волю 40-миллионной Украине. Этого просто не будет, точка», — заявил Вячеслав Ковтун.

Заявления лидеров европейских стран о якобы достигнутых договоренностях по выполнению Минских соглашений, которые они делают после встречи с президентом Украины, эксперт называет пустым сотрясением воздуха, не имеющим под собой никаких оснований.

«Я думаю, что такими заявлениями западные лидеры изображают продвижение переговорного процесса. Когда мы увидим проект такого закона, тогда мы будем его комментировать. Сейчас мы об этом ничего не знаем, это слова Макрона и Штольца, это не слова президента Зеленского», — пояснил политолог.

По словам политолога, существующее положение абсолютно устраивает правящие круги Украины, поскольку они уверены, что как бы ни была плоха внутриполитическая и экономическая ситуация в стране, западные партнеры всегда протянут им руку помощи.

«Безусловно, бегство инвесторов, вывод денег из Украины наносит нам ущерб, но здесь есть компенсаторы. США пообещали 1 млрд долларов, 1,2 млрд долларов пообещала Франция, это те компенсаторы, которые позволят нам не допустить резкого обвала национальной валюты или рынков. Важный момент. Рынок — как море: есть шторм, есть штиль и есть попутный ветер. Все может измениться в течение короткого времени. Да, ситуация сложная, она безусловно требует напряжения сил, но она контролируемая», — отметил Вячеслав Ковтун.

Вячеслав Ковтун: Украина никогда не пойдет на выполнение Минских соглашений
Pr Scr youtube.com / «Кто против?»
Эксперт опроверг заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, что Украина может отказаться от вступления в НАТО для снятия напряженности между Россией и Западом.

«Эти слова были вырваны из контекста, и уже столько было объяснений по этому поводу, что тут нечего добавить. Нет, конечно, никто не отказывается от вступления в НАТО», — заявил Вячеслав Ковтун.

Дезинформацией политолог назвал и якобы царящую в верхах панику, вызванную информацией о готовящемся российском вторжении.

«Это фейк. Посмотрите, дороги прямо загружены телегами и повозками, и все переезжают во Львов. Это чушь, тут комментировать нечего», — пояснил Вячеслав Ковтун.

Не правдой он считает и информацию об иностранных военных, которые в спешке покидают территорию Украины.

«Я их до этого не видел и сейчас не вижу. Я не знаю, были они, не было их, поэтому — какая мне разница», — прокомментировал Вячеслав Ковтун.

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Все новости / Политика / Вячеслав Ковтун: Украина никогда не пойдет на выполнение Минских соглашений
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