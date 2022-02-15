Рогов показал, какие жакеты сменят надоевшие оверсайз-фасоны

Москва, 15 февраля. Популярный российский стилист Александр Рогов в своем YouTube-шоу Rogov live обозначил новые тренды 2022 года. Он подчеркнул, что безразмерные модели жакетов наконец отходят на второй план, пишет Teleprogramma.pro.

Женщины и модельеры признают, что им изрядно поднадоел вышеуказанный фасон и захотелось некоего обновления. Чего-то более нежного и красивого, романтичного. Именно поэтому оверсайзы наконец сменят наряды, подчеркивающие талию и другие женские формы.

«Мы подустали все от оверсайза, поэтому приталенные жакеты сейчас будут очень актуальны. Модницам я их рекомендую приобрести», — заявил Александр Рогов.

Стилист показал пример актуального жакета. Зрители увидели двубортную модель оттенка карамели, который, к слову, никогда не выйдет из моды.

Другие стилисты с Роговым не согласны и активно увеличивают оверсайз-жакеты до безумия. Стоит только взглянуть на последние коллекции Jil Sander, Proenza Schouler и Altuzarra, и все станет понятно.

Но, как, собственно, и всегда, на модном олимпе часто вполне мирно могут сосуществовать сразу несколько абсолютно полярных модных тенденций. Предстоящий сезон «Весна — лето 2022» — вовсе не исключение. Пока одними брендами продвигается, например, оверсайз, другие, напротив, ратуют за приталенный крой. Ко второму варианту склоняются такие именитые дизайнеры, как Ports1961, Sportmax и Fendi.

Ранее сообщалось, как телеведущий Александр Васильев задумал открыть «Музей курортной моды» под Калининградом.