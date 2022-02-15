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Лев Хасис покинет должность первого зампреда правления «Сбера»

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 15:14
Экономика
Лев Хасис покинет должность первого зампреда правления «Сбера»
Пресс-служба Сбербанка

Москва, 15 февраля. Сбербанк объявил об уходе с занимаемой должности первого зампреда правления компании Льва Хасиса. Сообщение об этом содержится в пресс-релизе кредитной организации.

Покинет кресло Лев Хасис 1 июня. Об этом журналистам рассказали в банке, пишет «ФедералПресс».

«Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис покинет по собственному желанию правление Сбербанка», — указано в пресс-релизе «Сбера».

По данным РБК, уйдет экс-зампред правления компании на место руководителя холдинга электронной коммерции, который вскоре планирует создать Сбербанк. В финансовом учреждении в обязанности Хасиса входило создание и развитие экосистемы «Сбера», а также он занимался технологической трансформацией банка.

Ранее зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал о перспективах отечественного жилищного рынка. Стоимость недвижимости будет постепенно нормализоваться в текущем году, полагает собеседник издания.

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