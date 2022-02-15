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Мали сохранила лидерство по производству зерна в Западной Африке

Весь мир
Мали сохранила лидерство по производству зерна в Западной Африке
pixabay.com  / 

Бамако, 15 февраля. Мали осталась лидером в производстве зерновых культур, несмотря на проблемы в сфере аграрной промышленности. Об этом сообщил директор отдела планирования и статистики Министерства сельского развития Балла Кейта.

«Производство зерновых сократилось на 10,5%. Снижение показателей объясняется нехваткой дождей, проблемами с количеством удобрений. Также многие сельскохозяйственные угодья пострадали от пожаров. Несмотря на это, Бамако остается одним из крупнейших производителей злаковых культур в зоне Западной Африки. Что касается хлопка, то мы смогли собрать 731 000 тонн на 720 000 гектаров», — заявил Кейта.

За 2021 год в африканской республике произведено 9 266 073 тонн злаковых и 8260 т. сертифицированных семян. Министр развития сельских районов Модибо Кейта высоко оценил труд работников аграрной отрасли и поблагодарил их за достойные объемы продукции.

Ранее министерство горнорудной промышленности опубликовало статистику по добыче золота. Производство промышленного золота в Мали снизилось на 2,6%. Однако вместо спрогнозированных 60,5 тонн в республике было добыто 63,4 т.

 

 

 

 

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