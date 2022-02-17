Дана Борисова рассказала о женском алкоголизме на примере бокала «Просекко» после «завязки»

Телеведущая Дана Борисова рассказала ФАН, чем женский алкоголизм отличается от мужского и можно ли бывшим алкоголикам выпить немного «Просекко». Борисова, которая с 2017 года ведет полностью трезвый образ жизни, пояснила, чем отличается борьба с зависимостями у мужчин и женщин.

«Я не вижу какой-то разницы в борьбе с женскими и мужскими зависимостями. Другое дело, что женский алкоголизм развивается намного быстрее мужского. Как нам объясняли, женщине достаточно всего три месяца более-менее регулярно употреблять, — имеется в виду практически каждый день или через день. И все — это уже диагноз, это уже хронический алкоголизм. У мужчины это может растянуться на годы. Так что женский алкоголизм действительно развивается быстрее», — рассказала Дана.

Что касается сложности избавления от зависимостей — тут корреляции с гендером нет, считает она.

«В процессе выздоровления все зависит от вредных веществ [которые человек употреблял], от стажа [употребления], от ситуации в семье, от жизненных обстоятельств. Тут все индивидуально, и говорить, что мужчины быстрее выздоравливают, а женщины — медленнее, на мой взгляд, нельзя», — отметила она.

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При этом, по словам Даны Борисовой, если в анамнезе был алкоголизм, то после «завязки» уже до конца жизни нельзя ни капли — для бывших алкоголиков возможность пить «культурно» полностью закрыта.

«Я не верю в такие случаи, что [после лечения от алкоголизма] можно употреблять и контролировать свое потребление, — поделилась она. — Нас именно этому учили в центре [реабилитации] — зависимый человек не может контролировать свое употребление. И когда кто-то, как Настя [Волочкова], говорит, что я теперь пью только «Просекко», — это звучит очень глупо. Это как, например, человек, который говорит: «Я пью только пиво». При пивном алкоголизме разрушение органов идет еще быстрее, чем если вы по водочке по чуть-чуть вечерком. Я не верю в это. И я таких случаев не знаю, что можно принять такое решение [пить понемногу, имея в анамнезе алкоголизм] и его придерживаться. Независимый [от алкоголя] человек, который решил, что для него достаточно, но он еще не в хронической стадии зависимости — ну, наверное, так может. Но я мало знаю таких случаев. Но лично для меня единственный способ избежать срыва — это только ни капли. Никогда, ни под каким видом, ни на какой праздник, ни «от шампусика ничего не будет», ни «иногда можно», ни «да ладно, да брось ты». Со мной такие разговоры не проходят».

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