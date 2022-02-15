Аналитики JP Morgan ожидают подорожания нефти Brent до 125 долларов за баррель

Москва, 15 февраля. Стоимость нефти Brent на торгах достигла 96,75 долларов за баррель. Аналитики JP Morgan считают, что нефть во 2 полугодии 2022 года может подорожать до 125 долларов за баррель, сообщает REGNUM.

Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев считает, что рост цен связан со страхом дефицита из-за отставания ОПЕК+ от плана, сокращения добычи нефти в США, общего дефицита на мировом рынке и влияния геополитических факторов.

Аналитики JP Morgan уверены, что все это приведет к подорожанию нефти Brent во 2 квартале 2022 года до 125 долларов за баррель. На это может повлиять любая негативная новость в мире, учитывая напряженность текущей ситуации.

Компания «Татнефть» обнаружила нефть на одном из месторождений в Ливии, которое было ей предоставлено для разработки.