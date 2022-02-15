Нижегородский минздрав выдаст ребенка «матери-должнице» после оформления документов

Нижний Новгород, 15 февраля. Представители нижегородского минздрава прокомментировали инцидент с удержанием младенца в роддоме якобы за неуплату услуг его матерью. В ведомстве заявили, что ребенка выдадут после оформления документации.

Представители регионального минздрава подчеркнули, что роженица является уроженкой иностранного государства. При поступлении в перинатальный центр она имела при себе лишь временное удостоверение личности, выданное МВД России, а также свидетельство о рождении другой страны.

«После выписки матери ребенка было предложено получить свидетельство о рождении ребенка с указанием отца, имеющего паспорт. 14 февраля после оформления необходимых документов матери была выдана медицинская справка о рождении ребенка, которую необходимо предъявить в органах ЗАГС при оформлении свидетельства о рождении малыша», — приводит заявление минздрава РИА Новости.

В ведомстве также подчеркнули, что согласно постановлению Правительства РФ №186, иностранные граждане получают медицинскую помощь на платной основе. Однако роженице не выставлялся счет на оплату услуг, претензий по оплате не направлялось.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в нижегородском роддоме №7. На протяжении двух недель медики отказывались выдавать ребенка матери. По словам женщины, у нее украли документы, из-за чего в перинатальном центре возникли проблемы.