Марокко после газового разрыва с Алжиром приступило к поиску поставщиков из Испании

Марокко на фоне медленного строительства терминала сжиженного природного газа решило закупить голубое топливо в Испании. Рабат приступил к поиску поставщиков, но так и не нашел работающих по приемлемым ценам подрядчиков. Нерешенный вопрос стал ключевым направлением недавнего визита королевского премьера Азиза Аханнуша в Катар, передает Africa Intelligence.

Кризис на газовом рынке обострился три месяца назад, когда Алжир закрыл трубопровод Магриб — Европа (ГМЕ), по которому африканское государство доставляло национальный газ в Испанию через территорию Марокко. Объект эксплуатировали на протяжении 25 лет — с 1996 по октябрь 2021 года, а королевство получало 7% потока для снабжения электростанций.

Однако на фоне напряженности в диалоге с Алжиром и невозможности продолжить дипломатические переговоры Рабат решил положиться на новые схемы, чтобы не остаться без топлива. Так, министр энергетики и устойчивого развития Лейла Бенали объявляла в начале февраля, что, изменив направление потока на участке ГМЕ, Марокко получит доступ к газовому рынку Испании. Примечательно, что переговоры по озвученному решению состоялись еще в августе 2021 года при участии главы Национального управления углеводородов и шахт (ONHYM) Амины Бенхадры и генерального директора управляющей трубопроводом Naturgy Франсиско Рейнесом Массанетом.

Когда 31 октября истек трехсторонний контракт между Алжиром, Рабатом и Мадридом, королевству достался полный контроль над марокканским участком ГМЕ и, соответственно, сопутствующие расходы. Новая схема позволит вернуть почти в 10 раз больше топлива, чем в рамках предыдущей договоренности, учитывая, что разворот трубопровода обойдется дешевле, нежели поспешное строительство терминала сжиженного природного газа в Марокко.

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Остался нерешенным важный вопрос: кто именно станет международным поставщиком, который снабдит королевство через Испанию. Спотовая торговля, подразумевающая, что голубое топливо находится у подрядчика, достигла исторических максимумов с сентября 2021 года и, как ожидается, не сократится в ближайшее время.

При этом Мадрид точно не выступит в качестве посредника для перепродажи алжирского газа в Марокко, поскольку для такого действия потребуется согласие государственного нефтегазового производителя АНДР Sonatrach, поставляющего топливо напрямую в европейскую страну по второй трубе — Medgaz.

Поэтому Рабат активно ищет работающих по приемлемой цене подрядчиков, которые наполнят испанские терминалы и транспортируют газ в Марокко через ГМЕ. Так, королевский премьер Азиз Аханнуш посетил Катар, чтобы обсудить соответствующий вопрос с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Возможно, подключатся поставщики из США. Хотя в настоящее время в приоритете американской стороны — пополнить европейские запасы.

Изменение в поставках вынудило Марокко положить конец недавней дипломатической ссоре с Испанией, возникшей в апреле 2021 года. Тогда Мадрид вылечил лидера Фронта ПОЛИСАРИО Брагима Гали, что возмутило королевство, считающего борющегося за создание Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) повстанца «насильником, на котором отпечаток рабства, пыток, военных преступлений, вербовки детей, геноцида».

Федеральное агентство новостей /

Однако в долгосрочной перспективе король Мухаммед VI не планирует оставаться полностью зависимым от европейского соседа, особенно в вопросах энергоснабжения, поскольку к 2023 году потребление «голубого топлива» в Марокко увеличится до трех миллиардов кубометров, в основном за счет промышленного сектора.

Кандидаты в поставщики, которые откликались на призыв Рабата, в том числе китайский консорциум CCCC-CRBC-Wison, так и не решились заключить контракт. Тендер на исследования в области добычи полезных ископаемых для создания на одном из причалов порта Мохаммедия плавучего хранилища до сих пор не присудили.

Ранее министр энергетики и устойчивого развития Марокко Лейла Бенали сообщала, что королевство пригласило нескольких трейдеров СПГ для участия в торгах. Правительство намерено заключить долгосрочные контракты.