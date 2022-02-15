Баранец предсказал самый радикальный ответ на провокации подлодки США у острова Итуруп

Москва, 15 февраля. Россия готовит крайне неприятный сюрприз США в ответ на провокации в районе острова Итуруп.

Речь идет о фундаментальных изменениях концепции охраны морских границ на законодательном уровне. Россия намерена изменить некоторые важнейшие правила, которые затронут и международное морское право, лишив американских и британских провокаторов их традиционных лазеек.

О радикальном ответе на инцидент с субмариной ВМС США в Тихоокеанском регионе подписчикам канала «Соловьев LIVE» сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, подчеркнув, что эта тема явно стояла на повестке совещания президента РФ с министром обороны. Эксперт отметил, что впредь подводные и надводные суда США или их союзников не смогут совершать свои излюбленные провокации в территориальных водах Российской Федерации. Москва изменит правила на фундаментальном уровне, о чем скоро уведомит и все международное сообщество.

ПолитРоссия /

«Шойгу доложил о той ситуации, может быть немножко глубже, чем было сообщено официально. Но я вам просто по секрету скажу, что в общем-то (не хочу проболтаться) я думаю, что мы ужесточим закон об охране государственных границ. Об этом тоже говорили на совещании. Вот с учетом того инцидента у курильского острова Итуруп. Уже кое-кто проговорился, что разговор будет очень жесткий и упрашивать убираться из наших тервод теперь никто не будет. Я думаю, что в ближайшем будущем Россия предупредит мировое сообщество, что у нас теперь будут свои национальные правила охраны государственных границ. Мы долго разговаривать не будем. Никто не будет упрашивать иностранных моряков. Теперь по закону мы будем пускать нарушителей ко дну. Для янки это станет полной неожиданностью. Ответ предельно радикальный, но наши «партнеры» давно напрашивались», — раскрыл планы высшего командования Виктор Баранец.

Эксперт напомнил, что американские подводники далеко не в первый раз творят подобный беспредел в территориальных водах России. Российские военные неизменно отвечали культурно и дипломатично, по факту, спасая жизни наглых глупцов. Теперь РФ оставит излишнее миролюбие и раз и навсегда поставит точку в истории провокаций США.

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