Корнилов: «Западные политики и СМИ откровенно лгали, раздувая русофобскую истерию»

Западные политики и журналисты откровенно лгали, раздувая русофобскую истерию вокруг «вторжения на Украину». Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения Южного и Западного военных округов во вторник, 15 февраля, начнут возвращение в пункты постоянной дислокации после учений.

«Говорить в свете этой ситуации об «отводе войск от украинской границы» — это значит подыгрывать западному нарративу о том, что учения были всего лишь подготовкой к некому «вторжению», — заметил Корнилов. — Ведь что там говорит пресса? «Вот, мол, новое передвижение войск — это деэскалация». При этом, заметьте, кто все эти месяцы говорил про то, что войска как подвели, так и отведут? Кто утверждал, что наша страна никуда не намерена вторгаться? И кто заявлял совершенно обратное?»

Федеральное агентство новостей /

По словам политолога, Россия сейчас делает «все то, что неоднократно было обещано ее высшими должностными лицами».

«А лгали, как мы видим в очередной раз, именно западные политики, СМИ и лично президент США Джозеф Байден, поднявшие истерику относительно мифического «вторжения» [Владимира] Путина», — резюмировал эксперт.

Ранее руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич объяснил, почему пресса США так жаждет увидеть «военную агрессию» в адрес Украины.