Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 06:50
06:44
Олимпийские игры 2022
МОК: в случае получения медали Валиевой результаты соревнований будут предварительными
06:30
Политика
Политолог Сосновский: союз Германии и России станет кошмаром для англосаксов
06:26
Общество
Компания Virgin Galactic анонсировала продажи билетов на суборбитальные полеты
06:15
Армия
CNBC: американский вертолет с позывным EVAC01 был замечен на границе с Украиной
06:02
Армия
Фрегаты НАТО пытались разведать корабли России во время учений в Средиземном море
06:00
Политика
Корнилов: «Западные политики и СМИ откровенно лгали, раздувая русофобскую истерию»
05:43
Политика
Польский журналист Вырвал: экономика Украины «истекает кровью» на фоне эскалации кризиса
05:40
Политика
Глава Чечни готов признать независимость ДНР и ЛНР вслед за Путиным
05:33
Происшествия
Протекающая крыша привела к обрушению потолка в квартире в Ленобласти
05:25
Общество
Муж погибшей Галины Хатчинс обратился в суд с иском против Алека Болдуина
Все новости

Корнилов: «Западные политики и СМИ откровенно лгали, раздувая русофобскую истерию»

Политика
Корнилов: «Западные политики и СМИ откровенно лгали, раздувая русофобскую истерию»
Федеральное агентство новостей  / 

Западные политики и журналисты откровенно лгали, раздувая русофобскую истерию вокруг «вторжения на Украину». Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения Южного и Западного военных округов во вторник, 15 февраля, начнут возвращение в пункты постоянной дислокации после учений.

«Говорить в свете этой ситуации об «отводе войск от украинской границы» — это значит подыгрывать западному нарративу о том, что учения были всего лишь подготовкой к некому «вторжению», — заметил Корнилов. — Ведь что там говорит пресса? «Вот, мол, новое передвижение войск — это деэскалация». При этом, заметьте, кто все эти месяцы говорил про то, что войска как подвели, так и отведут? Кто утверждал, что наша страна никуда не намерена вторгаться? И кто заявлял совершенно обратное?»

«Наша страна никуда не намерена вторгаться»: как западные политики и СМИ сели в лужу
Федеральное агентство новостей /

По словам политолога, Россия сейчас делает «все то, что неоднократно было обещано ее высшими должностными лицами».

«А лгали, как мы видим в очередной раз, именно западные политики, СМИ и лично президент США Джозеф Байден, поднявшие истерику относительно мифического «вторжения» [Владимира] Путина», — резюмировал эксперт.

Ранее руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич объяснил, почему пресса США так жаждет увидеть «военную агрессию» в адрес Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Корнилов: «Западные политики и СМИ откровенно лгали, раздувая русофобскую истерию»
россия сша украина корнилов
Комментировать