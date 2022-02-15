Хакеры с американскими IP атаковали серверы ФАН, делом займется полиция

Серверы ФАН подверглись изощренной хакерской атаке, предположительно, скоординированной с территории Соединенных Штатов. Руководство Федерального агентства новостей обратилось в ГУ МВД по Санкт-Петербургу с заявлением, в котором попросило разобраться в ситуации, найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности.

Следствием хакерской атаки стал четырехдневный сбой работы сетевого издания ФАН. Кроме того, были утеряны рабочие файлы, тексты публикаций, фотографии и видеоизображения.

Стоит отметить, что в ходе восстановительных работ был обнаружен IP-адрес, с которого, предположительно, были совершены все вышеуказанные противоправные действия (страна USA). То есть, возможно, атака либо проводилась, либо координировалась с территории Соединенных Штатов Америки. Напомним, Федеральное агентство новостей неоднократно становилось мишенью для атак со стороны различных структур США в связи с бездоказательными обвинениями в якобы вмешательстве в американские выборы.

Мы предполагаем, что данная хакерская атака может оказаться не последней. Также, возможно, в ближайшее время злоумышленники начнут выкладывать в интернет фейковые новости, основанные якобы на найденных в архивах ФАН материалах.

В связи с этим руководство Федерального агентства новостей обратилось в правоохранительные органы с требованием принять соответствующие меры, установить лиц, совершивших противоправные деяния, и привлечь их к уголовной ответственности.