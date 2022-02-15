Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 17:07
17:06
Происшествия
В Красноярском крае мужчина зарезал соседку после отказа дать в долг 350 рублей
17:04
Общество
Ростовский суд взыскал 49 млн рублей с бывшего полицейского и его сообщников
17:03
Политика
Переговоры Путина и Шольца завершились спустя более трех
17:03
Олимпийские игры 2022
Зал стоя аплодировал Валиевой после короткой программы на ОИ-2022
17:03
Происшествия
Саратовские автомобилисты устроили драки на дорогах в День всех влюбленных
17:02
Общество
Мэрия Самары хочет взыскать с олигарха 375 млн рублей из-за истории с кладбищем
17:00
Видео
Собака Нора пять дней выживала в барсучьей норе в Курской области
16:59
Происшествия
Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве профессора воронежского госуниверситета
16:57
Происшествия
Московский суд отклонил жалобу Meta на штраф в 2 млрд рублей
16:56
Происшествия
Беспилотник упал на жилой дом в Иловлинском районе Волгоградской области
Все новости

Бойцов спецназа обвиняют в поддержке протестующих дальнобойщиков в Канаде

Весь мир
Бойцов спецназа обвиняют в поддержке протестующих дальнобойщиков в Канаде
Global Look Press  /  Adrian Wyld/Keystone Press Agency

Оттава, 15 февраля. Трое членов Командования канадских сил специального назначения (CANSOFCOM) находятся под следствием за предположительную поддержку протестующих против коронавирусных ограничений дальнобойщиков в столице страны. Об этом сообщает министерство национальной обороны североамериканского государства.

Командующий силами генерал-майор Стив Бойвин заявил, что было запущено расследование после новости о том, что один из агентов причастен к забастовке водителей грузовиков. Еще двое бойцов 10 февраля были обвинены в содействии антиправительственным протестам.

«Командования канадских сил специального назначения не приемлют поддержку и/или активное участие своих представителей в деятельности, которая подрывает принцип политической нейтральности, связанный с их функциями», — написано в заявлении CANSOFCOM.

Министерство не объяснило, как три члена спецназа связаны с демонстрациями.

«Колонна свободы», состоящая из 50 тысяч водителей грузовиков, несогласных с политикой правительства и требованием об обязательной вакцинации, отправилась из западной провинции Британская Колумбия в сторону Оттавы 24 января.

Блокада моста Амбассадор, через который проходит сухопутная граница между США и Канадой, началась 7 февраля. Через Амбассадор ежедневно перевозится продукция в размере 360 млн долларов — 25% от стоимостного объема торговли товарами между США и Канадой.

Вчера канадская полиция арестовала десятки демонстрантов и разогнала протестующих и их грузовики в попытке урегулировать кризис, однако это стало лишь временной мерой. Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо применил никогда ранее не использовавшийся Закон о чрезвычайном положении, который обеспечит правительство инструментами для прекращения финансирования демонстрантов и активизации правоохранительной деятельности на провинциальном и местном уровнях вместе с федеральной полицией.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Бойцов спецназа обвиняют в поддержке протестующих дальнобойщиков в Канаде
спецназ канада протесты дальнобойщики
Комментировать