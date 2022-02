Бойцов спецназа обвиняют в поддержке протестующих дальнобойщиков в Канаде

Оттава, 15 февраля. Трое членов Командования канадских сил специального назначения (CANSOFCOM) находятся под следствием за предположительную поддержку протестующих против коронавирусных ограничений дальнобойщиков в столице страны. Об этом сообщает министерство национальной обороны североамериканского государства.

Statement from the head of Canada's special forces command. pic.twitter.com/B0beTbamGe