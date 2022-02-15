Бойцов спецназа обвиняют в поддержке протестующих дальнобойщиков в Канаде

Оттава, 15 февраля. Трое членов Командования канадских сил специального назначения (CANSOFCOM) находятся под следствием за предположительную поддержку протестующих против коронавирусных ограничений дальнобойщиков в столице страны. Об этом сообщает министерство национальной обороны североамериканского государства.

Statement from the head of Canada's special forces command. pic.twitter.com/B0beTbamGe — Justin Ling (@Justin_Ling) February 13, 2022

Командующий силами генерал-майор Стив Бойвин заявил, что было запущено расследование после новости о том, что один из агентов причастен к забастовке водителей грузовиков. Еще двое бойцов 10 февраля были обвинены в содействии антиправительственным протестам.

«Командования канадских сил специального назначения не приемлют поддержку и/или активное участие своих представителей в деятельности, которая подрывает принцип политической нейтральности, связанный с их функциями», — написано в заявлении CANSOFCOM.

Министерство не объяснило, как три члена спецназа связаны с демонстрациями.

«Колонна свободы», состоящая из 50 тысяч водителей грузовиков, несогласных с политикой правительства и требованием об обязательной вакцинации, отправилась из западной провинции Британская Колумбия в сторону Оттавы 24 января.

Блокада моста Амбассадор, через который проходит сухопутная граница между США и Канадой, началась 7 февраля. Через Амбассадор ежедневно перевозится продукция в размере 360 млн долларов — 25% от стоимостного объема торговли товарами между США и Канадой.

Вчера канадская полиция арестовала десятки демонстрантов и разогнала протестующих и их грузовики в попытке урегулировать кризис, однако это стало лишь временной мерой. Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо применил никогда ранее не использовавшийся Закон о чрезвычайном положении, который обеспечит правительство инструментами для прекращения финансирования демонстрантов и активизации правоохранительной деятельности на провинциальном и местном уровнях вместе с федеральной полицией.