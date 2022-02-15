Корнилов: «Украина в одном месседже озвучивает совершенно противоположные мнения»

Украина все время меняет свое отношение к Минским соглашениям в зависимости от ситуации. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход РФ из Минских соглашений.

«При этом, обратите внимание, раньше Киевом заявлялось, что [Минские] соглашения ему невыгодны, — заметил Корнилов. — Впрочем, мы уже привыкли, что Украина в одном и том же месседже озвучивает совершенно противоположные мнения относительно них. Мы можем привести цитаты очень многих деятелей этой страны, которые неоднократно кричали о том, что Киев никогда не будет исполнять Минские соглашения, поскольку они противоречат интересам Украины, поэтому теперь они призывают Запад наложить на Россию санкции, поскольку та «не выполняет Минские соглашения». И весь этот бред отлично уживается в официальной риторике Киева уже восемь лет!»

Политолог отметил, что высшие украинские государственные деятели, абсолютно не стесняясь, в своей стране публично говорят о намерении не выполнять пункты «Минска-2».

ФАН /

«При этом, выступая на заседании Генассамблеи ООН, они публично требуют наказать нашу страну за пренебрежение ими, хотя как раз мы настаиваем на их исполнении, — сказал эксперт. — При этом надо понимать, что если Москва официально признает ДНР и ЛНР, то это действительно будет с нашей стороны выходом из Минских соглашений. Но именно поэтому Сергей Лавров заявлял, что не хочет давать Киеву такой козырь — возможность заявлять, что это Россия пренебрегает договоренностями».

Ранее руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич объяснил, почему пресса США так жаждет увидеть «военную агрессию» в адрес Украины.