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Аниме-сериал «Война Рохиррима» по мотивам «Властелина колец» выйдет в 2024 году

Общество
Аниме-сериал «Война Рохиррима» по мотивам «Властелина колец» выйдет в 2024 году
pixabay.com

Москва, 15 февраля. Компании New Line Cinema и Warner Bros. Animation выпустят аниме-сериал по мотивам «Властелина колец». Проект получил название «Война Рохиррима» и выйдет только через два года.

Действие нового сериала развернется за два века до событий, которые зрители видели в «Хоббите» и «Властелине колец». В сериале расскажут о подвигах короля Рохана — Хельма Хаммерхенда, а также о создании Хельмовой Пади. По информации издания Variety, сериал выйдет 12 апреля 2024 года.

Режиссером аниме-сериала стал Кэндзи Камияма, за плечами которого 25 проектов. Над сериалом также работает Филиппа Бойенс, участвовавшая в написании сценариев к фильмам Питера Джексона. Она стала исполнительным продюсером, пишет «Культуромания».

Скоро выйдет сериал «Властелин колец», премьера которого ожидается в сентябре текущего года. Во время «Супербоула-2022» показали первый тизер-трейлер проекта.

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властелин колец аниме-сериал война рохиррима
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