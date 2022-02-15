Аниме-сериал «Война Рохиррима» по мотивам «Властелина колец» выйдет в 2024 году

Москва, 15 февраля. Компании New Line Cinema и Warner Bros. Animation выпустят аниме-сериал по мотивам «Властелина колец». Проект получил название «Война Рохиррима» и выйдет только через два года.

Действие нового сериала развернется за два века до событий, которые зрители видели в «Хоббите» и «Властелине колец». В сериале расскажут о подвигах короля Рохана — Хельма Хаммерхенда, а также о создании Хельмовой Пади. По информации издания Variety, сериал выйдет 12 апреля 2024 года.

Режиссером аниме-сериала стал Кэндзи Камияма, за плечами которого 25 проектов. Над сериалом также работает Филиппа Бойенс, участвовавшая в написании сценариев к фильмам Питера Джексона. Она стала исполнительным продюсером, пишет «Культуромания».

Скоро выйдет сериал «Властелин колец», премьера которого ожидается в сентябре текущего года. Во время «Супербоула-2022» показали первый тизер-трейлер проекта.