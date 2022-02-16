Дана Борисова предложила свою версию причины разрыва Анастасии Волочковой с банщиком Сергеем

Телеведущая Дана Борисова объяснила, почему, с ее точки зрения, эпатажной экс-балерине Анастасии Волочковой не везет с мужчинами. Волочкова, судя по ее Instagram, довольно часто появляется на публике с новыми поклонниками. После завершившегося расставанием недавнего романа с заведующим баней Сергеем Кузнецовым она всячески пытается дать понять подписчикам, что у нее все в порядке. Соцсеть экс-балерины переполнена ее полуобнаженными фотографиями. Анастасия постоянно интригует поклонников рассказами о своей личной жизни. Так, бывшая солистка Большого театра поделилась с ФАН рассказом о «невероятном теле» своего «нереально молодого» нового возлюбленного.

По мнению Даны Борисовой, которая, по ее словам, долго пыталась «наставить Волочкову на путь истинный», экс-балерина находится в серьезном кризисе, что негативно влияет на ее личную жизнь. В беседе с ФАН Дана Борисова вернулась к громкой истории разрыва Волочковой с банщиком Кузнецовым вскоре после скандала в самолете.

Напомним, в январе, когда Волочкова с Кузнецовым возвращались после совместного отдыха, в самолете произошел конфликт из-за маски, после которого на экс-балерину составили два протокола, в которых фигурировала информация о «признаках алкогольного опьянения». Вскоре после этого Кузнецов расстался с Волочковой, как пишут СМИ, послав ей SMS-сообщение о разрыве.

«Любой адекватный человек не понял бы этого романа с человеком, которого ты знаешь три дня. И тут же с ним куда-то укатить! — высказалась Дана Борисова о начале романа Волочковой с Кузнецовым, которого экс-балерина «увела» у потенциальной невесты на программе «Давай поженимся». — И вот уже они вернулись, и она уже замуж за него хочет, и он уже самый любимый… Это все уже очень серьезные симптомы, когда стираются какие-то понятия, границы размываются».

Дана вспомнила и о других скандалах, связанных с Волочковой, которые, по мнению собеседницы ФАН, должны были заставить ее близких насторожиться.

«Кстати, я ее, естественно, не осуждаю за сексуальность — это вообще ее личное дело. Я как раз увидела в этой истории [с Кузнецовым], что это мало-мальски приличный человек из того, что у нее было в последнее время. Так что я в какой-то момент за нее даже порадовалась. Я думала, вдруг он окажется тем самым, кто не будет ею пользоваться, распивать с ней вместе, не будет петь ей в уши, какая она замечательная, найдет силы сказать ей правду, что она не на том пути. По сути, он мне показался более-менее мужичком».

instagram.com / @volochkova_art

По мнению Борисовой, стремительный разрыв — следствие ошибок, допущенных Волочковой.

«Как раз показателем того, что он более-менее нормальный, стало то, что ей SMS-ку прислал: «Прости, но у нас все кончено». Он даже встречаться с ней не стал, чтобы какие-то претензии ей высказать», — отметила телеведущая.

Дана считает, что Кузнецов в этой истории сохранял достоинство и не вел себя как мужчина на содержании.

«Он изначально не позиционировал себя как альфонс, — считает Борисова. — То, что у них случилась странная ситуация, что она его за свои деньги вывезла, — так она сама говорила, что ей элементарно не с кем было поехать на две недели. Мне понравилось, что он все-таки как мужчина себя более-менее не позорно вел. Проблема не в том, что он альфонс, а в том, что он как раз нормальный, с какими-то своими достоинствами, ценностями. И, конечно же, его не могло устроить, что вдруг резко познакомились, поехали, а потом — этот скандал на всю страну раздули после того, что было в самолете. И он решил сделать ноги, он все понял. Думаю, все-таки, наверное, нормальные мужчины с чувством собственного достоинства, мало-мальски небедные, не захотят в таких историях фигурировать, когда приходится проводить по пять часов в полиции. Освидетельствования, протоколы — вот это все, извините».

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