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Николай Столярчук представил нового инфопартнера Медиагруппы «Патриот»

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 14:52
Общество
Николай Столярчук представил нового инфопартнера Медиагруппы «Патриот»
prt scr mediapatriot.ru  /  Медиагруппа «Патриот»

Санкт-Петербург, 15 февраля. Медиагруппа «Патриот» и издание «Вечерний Ставрополь» объявили о сотрудничестве 15 февраля. Глава Медиагруппы Николай Столярчук поприветствовал новых информационных партнеров.

Для Столярчука партнерство с изданием из его родного города многое значит. По его словам, он с детства читал «Вечерний Ставрополь», который выпускается с 1989 года.

«Это профессиональное издание знакомо уже нескольким поколениям жителей города и продолжает набирать популярность», — приводит пресс-служба «Патриота» слова главы Медиагруппы.

Руководитель МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» Вадим Дубило в свою очередь отметил, что у «Патриота» и издания общие ценности и цели. Он рад, что «Патриот» стал инфопартнером «Вечернего Ставрополя».

На днях Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с «МК в Волгограде». Петербургский медиахолдинг продолжает расширять партнерские отношения.

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патриот столярчук вечерний ставрополь
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