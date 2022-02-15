Лавров анонсировал публикацию реакции России на ответы США и НАТО по безопасности

Москва, 15 февраля. Россия обязательно опубликует реакцию на ответы США и НАТО, которые они прислали на предложения Москвы по безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр провел переговоры с главой МИД Польши, председателем ОБСЕ Збигневом Рау. По итогам встречи дипломаты провели пресс-конференцию, где и была затронута тема ответа Москвы.

«Там сейчас должны быть какие протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано. Конечно, мы опубликуем этот документ, нам стесняться нечего», — уточнил Лавров, говоря об ответе России.

Ранее Лавров честно ответил на вопрос президента Владимира Путина о шансах договориться с Западом. Глава государства встретился с руководителем внешнеполитического ведомства 14 февраля.