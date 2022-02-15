МИД России: Москва не примет участия в запрошенных Киевом консультациях в ОБСЕ

Москва, 15 февраля. Россия не станет принимать участия во встречах по Венскому документу в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Проведение соответствующих консультаций запросила украинская сторона. Грушко в беседе с журналистами ответил на вопрос, намерена ли Москва присоединиться к встрече в ОБСЕ.

«Нет, не будем», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что созывает встречу с Россией и другими государствами-членами Венского документа. Депутат Госдумы Адальби Шхагошев в ответ объяснил: члены ЕС хотят диалога с Москвой, а Киев выступает в качестве посредника.