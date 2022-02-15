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Политолог Кедми проанализировал обращение Зеленского к нации

Политика
Политолог Кедми проанализировал обращение Зеленского к нации
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 15 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля обратился к нации, его речь проанализировал политолог Яков Кедми.

Зеленский в своем обращении к народу Украины выступил с призывом сплотиться на фоне "внешней агрессии". Он также придумал новый праздник, 16 февраля он объявил Днем единения и попросил жителей страны в этот день надеть "чистые вышиванки".

Однако он заявил, что Донбасс будет возвращен Украине дипломатией, на что обратил внимание Кедми и назвал два неочевидных момента в обращении Зеленского к нации. По мнению эксперта, до президента страны дошло, что дискурс российского лидера Владимира Путина с Западом доносит конкретную мысль: если Киев будет возвращать Донбасс военным путем, это верная дорога к войне.

"И тут он дал задний ход. То есть дошло. Ему объяснили его хозяева: слушай, ты не угрожай военными действиями, потому что потом расплачиваться придется кому-то, а не тебе. Так что будь поосторожнее", — указал политолог в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Вторым интересным моментом в речи Зеленского стало неслучайное упущение одной детали. В своем обращении украинский лидер добавил, что Киеву "угрожают войной". Однако не стал говорить кто именно.

"А ему ведь Россия не угрожает, а угрожают ему войной с Россией его хозяева — США", — пояснил аналитик.

Ранее Кедми напомнил Западу о предупреждении Путина по Украине. Он заметил, что самой большой угрозой для Украины станет отмена Минских соглашений по Донбассу.

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украина зеленский кедми
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